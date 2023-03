Apple lance sa fameuse application pour la musique classique

On en parlait depuis quelques semaines déjà et voilà qu’elle a été lancée officiellement mardi de cette semaine. La fameuse application de musique classique d’Apple s’appelle Classique, tout simplement, et elle est téléchargeable gratuitement sur les iPhone. Il s’agit d’un autre service musical par abonnement, mais qui est inclus dans l’abonnement au service Apple Music.

Apple essaie ainsi d’attirer une clientèle qui se tient généralement loin des services en streaming les plus populaires, dont le sien, mais aussi celui de son principal concurrent, soit Spotify. Les amateurs les plus férus de musique classique préfèrent des services plus nichés, s’ils ne sont pas exclusivement tournés vers des supports plus traditionnels comme le bon vieux disque.

Pour les attirer, Apple propose notamment une bonne dose de contenu exclusif, comme par exemple des concerts récents donnés par l’Orchestre symphonique de Vienne. Il y aussi du contenu offert en avant-première, donc qui sera diffusé sur Apple Classique avant d’être disponible ailleurs.

L’autre particularité est au niveau de la qualité sonore. Apple mise fort sur le son spatialisé, ou l’Audio spatial, pour rendre plus divertissante, ou plus captivante, l’écoute de musique classique sur sa plateforme.

Le son spatialisé permet de créer l’impression qu’on se trouve au milieu de l’orchestre. Ou en tout cas, dans la même pièce que lui. Ça ne veut pas nécessairement dire que le son est de la meilleure qualité, mais pour ça aussi, Apple a une solution : elle promet une diffusion numérique dans un format sonore sans perte, ou «lossless» comme on dit en anglais, dont l’échantillonnage est supérieur à celui d’un disque compact.

On va laisser les experts en musique classique déterminer si ça suffit pour rendre justice à un type de musique qui demande une grande diversité d’ambiances sonores.

Apple a aussi revu la façon dont on cherche dans sa collection musicale pour mieux s’adapter aux besoins spécifiques de la musique classique. On peut trouver la pièce désirée à partir de plusieurs critères, comme son nom, évidemment, mais aussi selon l’orchestre, le compositeur, le soliste, et ainsi de suite.

Cela dit, ce n’est pas parfait. D’abord, c’est seulement disponible sur iPhone. Ensuite, l’écoute sur un casque Bluetooth réduit grandement la qualité sonore obtenue. Et là-dessus, plusieurs amateurs ont déjà une solution de rechange : un service concurrent sur leur ordinateur personnel.

Mais pour ceux que ça intrigue, ça vaut la peine d’essayer : le premier mois est gratuit.