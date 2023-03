Prêt pas prêt, GPT-5 s’en viendrait cette année!

Ça va vite en intelligence artificielle, et ça va de plus en plus vite, en fait. Voilà que GPT-5 s’en vient, probablement avant la fin de l’année, si on se fie aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux.

On parle beaucoup depuis l’automne dernier de ChatGPT, qui permet d’entretenir une conversation écrite dans un langage assez naturel avec une intelligence artificielle qui semble tout savoir, et cette application là fonctionnait au début à partir d’un moteur de langage appelée GPT-3. La quatrième génération de ce moteur, GPT-4, a été mise en ligne il y a deux semaines à peine.

GPT-5 pourrait être une mise à niveau très importante. Déjà, GPT-4 était de 10 à 1000 fois plus puissant que GPT-3. Et GPT-5 serait lui aussi plusieurs dizaines de fois plus puissant que GPT-4.

Si ça se produit, ce que les experts expliquent, c’est qu’on pourrait assister à la naissance de la première véritable «intelligence générale artificielle», appelée AGI en anglais. Ça a l’air banal, dit comme ça, mais c’est le nom qu’on donne à une IA qui serait capable d’accomplir n’importe quelle tâche que n’importe quel humain peut lui aussi effectuer, sans erreur.

Par exemple, elle saurait comment réparer un évier qui coule, comment préparer le meilleur gâteau au chocolat, ou comment équilibrer votre budget familial. La seule chose que l’IA, même générale, n’est toujours pas en mesure de faire, c’est notre déclaration de revenus, et c’est bien malheureux…

Évidemment, le potentiel d’une IA comme celle-là pourrait aussi être utilisé à des fins malicieuses. C’est là que ça commence à inquiéter… Mais il semble que ce n’est pas suffisant pour arrêter OpenAI, la société qui travaille au développement du moteur GPT-5.

Les prochains mois risquent donc d’être assez occupés pour les experts en intelligence artificielle.