Quartier.Québec: une nouvelle plateforme numérique afin de briser l’isolement des jeunes

La pandémie, le contexte mondial actuel, les insécurités liées au futur: disons que les sources d’angoisse sont multiples pour les jeunes d’aujourd’hui. Afin de contrer leur détresse ainsi que leur isolement, une nouvelle plateforme numérique destinée aux jeunes de 14 à 25 ans voit le jour grâce à la collaboration de plusieurs partenaires.

Intitulée Quartier.Québec et soutenue par le Gouvernement du Québec ainsi que Desjardins, cette plateforme est une initiative de la Fondation des Gardiens Virtuels, un organisme promouvant les saines habitudes virtuelles et se voulant être un rempart contre la détresse en impliquant des travailleurs de rue dans l’univers numérique. En s’inscrivant gratuitement sur le portail, un jeune âgé entre 14 et 25 ans peut facilement avoir accès à une foule d’activités comprenant notamment les arts, les jeux vidéo, la création de contenu et le journalisme. Mieux encore, les jeunes seront encouragés à s’investir dans la vie politique de Quartier.Québec afin d’être directement impliqué dans le développement de la plateforme.

Concrètement, Quartier.Québec se présente comme un quartier au sein duquel les passions ainsi que les intérêts de la clientèle cible sont divisés dans des bâtiments distincts. Par exemple, dans le Stade, les jeunes peuvent participer à des compétitions, s’inscrire à des tournois de sports électroniques et pratiquer des sports. La Scène permettra aux créateurs de contenu en herbe de partager leurs créations et d’échanger tandis que l’Agora sera un endroit où les jeunes pourront débattre et assister à des conférences afin d’enrichir leurs connaissances.

La Rue des Ateliers permettra quant à elle de découvrir une variété de hobbys afin d’élargir les horizons des adolescents ainsi que des jeunes adultes, incluant le yoga, la cuisine, la robotique, la méditation et la couture. Enfin, l’Arcade réunira les amateurs de jeux vidéo afin qu’ils puissent échanger des stratégies, participer à des tournois et plus encore.

Quartier.Québec vise donc à faire socialiser les jeunes d’aujourd’hui tout en leur permettant d’en apprendre davantage sur une foule de sujets. De plus, un bottin de ressources leur donnera accès à une gamme de services d’aide. À cet effet, un bouton Batman sera ajouté sous peu afin que n’importe quel utilisateur de la plateforme puisse rejoindre en direct un professionnel s’il a besoin d’aide ou si une situation urgente se présente.

Enfin, Quartier.Québec viendra soutenir les jeunes grâce au soutien de plusieurs experts. Ces derniers offriront notamment des vidéos et des textes sur des sujets les touchant directement. Parmi les premiers sujets qui seront couverts, on peut notamment penser aux relations parents/enfants, la cyberdépendance et la cybersécurité.

Bref, une belle et nouvelle plateforme désirant rejoindre les jeunes, mais qui pourrait également donner un coup de main à leurs parents !