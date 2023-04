OnePlus Nord Buds 2: des écouteurs qui devraient vous intéresser

La marque OnePlus est peu connue du grand public. Traditionnellement, elle se spécialise dans la vente de téléphones Android très performants et très nichés, vendus à un prix quand même raisonnable. Elle a un peu dévié de sa mission depuis 4-5 ans avec des téléphones vendus au même prix qu’un iPhone ou qu’un téléphone haut de gamme de Samsung, mais on sent que le naturel est en train de revenir, en tout cas du côté des accessoires à tout le moins.

C’est l’impression qu’on a quand on jette un coup d’œil à ses nouveaux écouteurs Bluetooth, les OnePlus Nord Buds 2. Leur fiche technique est comparable à celle d’une paire d’écouteurs AirPods Pro d’Apple. Ce sont donc des écouteurs qui devraient être très performants. Sauf que là où les AirPods Pro coûtent actuellement 329 $ au Canada, les OnePlus Nord Buds 2 sont vendus pour seulement 85$. C’est toute une aubaine!

Et leur fiche technique est très prometteuse. On parle d’écouteurs très compacts, mais dont l’autonomie entre deux charges est de 7 heures de lecture musicale. Cette autonomie atteint 36 heures si on les remet de temps en temps dans leur étui, qui fait aussi office de chargeur.

Et même s’ils sont petits, les Nord Buds 2 ont des composants audio qui semblent de très bonne qualité. Le petit haut-parleur intégré est composé entre autres de titane, ce qui promet une bonne durabilité. La taille de ce haut-parleur est de 12,4 mm, ce qui permet de générer des graves plus puissantes que celle produits par d’autres écouteurs similaires, où les haut-parleurs ont généralement une taille de 10 mm.

Ces Nord Buds 2 ont aussi une insonorisation active plus puissante que la moyenne, capable d’éliminer les bruits ambiants dans un spectre sonore de 25 décibels. Les bruits de ventilation, les bruits de moteur et même les bruits de construction disparaissent quand on les porte.

Évidemment, les écouteurs viennent avec une IA qui améliore la musique qu’on écoute, et comme pour d’autres marques, cette IA est conçue pour mieux fonctionner si on jumelle les écouteurs avec un téléphone OnePlus. Mais ils demeurent compatibles avec tous les appareils Bluetooth sur le marché, alors ce n’est pas une si grosse affaire.Et ils sont en vente depuis le 4 avril. Il suffit de visiter le site de OnePlus si ça vous intéresse, et honnêtement, si vous cherchez des écouteurs pas cher et de bonne qualité, ça devrait vous intéresser.