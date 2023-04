Si vous aimez vraiment l’IA, il est possible de la draguer

Il paraît que le nec plus ultra des applications de rencontre ces jours-ci sont des applications qui permettent de rencontrer l’IA de vos rêves, pour dialoguer avec elle, et plus, si affinités… Une de ces applications là s’appelle Replika AI et elle connaît ces jours-ci un niveau de popularité exceptionnel, probablement propulsé par l’engouement plus général entourant ChatGPT et les autres systèmes du genre.

Car Replika AI propose une interface assez similaire à ChatGPT, excepté que le but du dialogue qu’on entretient avec l’IA de son choix est de s’en faire soit une amie, soit carrément son éventuelle douce moitié. Et comme le modèle d’affaires de l’application repose sur des abonnements payants, disons que Replika pousse fort pour que ses utilisateurs embarquent dans une discussion au minimum romantique avec ses IA.

Cela dit, cet abonnement qui équivaut à environ 100$ par année n’empêche pas des gens de carrément tomber en amour, pour vrai, avec l’avatar qui se présente à l’écran de leur téléphone grâce à cette application. Et c’est là où ça se complique, étant donné que bien des abonnés à Replika demandent à leur partenaire virtuel de passer du stade d’un simple flirt plus ou moins inoffensif à une relation plus sérieuse.

Il est d’ailleurs possible de demander son IA en mariage, dans cette application. Il y a évidemment des gens que ça intéresse. Il y en a d’autres qui vont plus loin et qui tentent d’avoir des conversations et même des jeux à caractères érotique avec l’avatar.

Et c’est là où, pour le moment, les créateurs de Replika tracent une ligne. Ils ont récemment éliminé toute forme de conversation qui peut dériver vers le sexe ou l’érotisme. Quand les avatars sentent que ça commence à chauffer, leur réplique se résume simplement à «faisons quelque chose qui nous convient à tous les deux».Bref, on essaie de garder dans le domaine de la discussion légère et somme toute inoffensive ces relations entre des humains et des intelligences artificielles, mais on sent quand même une tenance émerger qui pourrait finir par être durable : des gens qui tombent amoureux d’une IA pour vrai.