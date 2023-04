Voici pourquoi on parle tant de ChatGPT

On parle beaucoup depuis des mois des intelligences artificielles comme ChatGPT pour une raison simple : à peu près tout le monde qui joue avec cet outil de génération de langage naturel est immédiatement impressionné par le potentiel et surtout l’impact qu’il pourrait avoir dans leur quotidien. On ne compte plus les professions et les entreprises qui pourraient voir leur routine complètement transformée par cette IA.

Et justement, un peu pour prouver qu’on n’est pas en train de vivre une espèce de bulle collective passagère, la firme américaine Goldman Sachs s’est prêtée au jeu de calculer l’impact réel qu’auront sur l’économie mondiale les systèmes d’intelligence artificielle générative comme ChatGPT, qu’on appelle aussi des «LLM», pour «Large Language Model», ou en français, des «modèles de langages élargis».

Et ce que dit Goldman Sachs est à la fois réjouissant et très inquiétant. Commençons par l’inquiétude : la banque américaine prédit que 300 millions d’emplois dans le monde sont menacés par des IA comme ChatGPT. Des emplois qui sont essentiellement concentrés dans les économies avancées comme le Canada, les États-Unis et l’Europe.

Si vous pensez à des tâches dans votre travail qui sont répétitives et qui peuvent être automatisées, sachez que les chances sont bonnes qu’elles finissent par être automatisées au cours des prochaines années.

Mais ce n’est pas nécessairement mauvais : Goldman Sachs ne parle pas de «perte d’emplois», mais de la transformation de ces emplois pour devenir plus productifs et probablement aussi plus gratifiants. Les tâches qui resteront à accomplir par les humains seront plus importantes, plus «critiques» et moins routinières.

Et tout ça devrait finir par profiter à l’économie mondiale. Goldman Sachs prédit que les IA génératives, les LLM, ajouteront avant la fin de la décennie 6650 milliards de dollars US à l’économie mondiale. C’est une croissance de 7% de la productivité mondiale qui est donc promise par ces nouvelles technologies.Espérons seulement que tout le monde en profitera, et pas seulement une poignée de milliardaires…