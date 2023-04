Voici le top 10 des jeux qui vous font briser le plus de matériel

Lancer de manettes ou de souris, coups de poings dans l’écran ou dans le mur, quels sont les jeux capables de vous faire péter une coche ?

Les jeux vidéo peuvent être incroyables, mais parfois la difficulté ou un adversaire en ligne peuvent littéralement faire exploser certains joueurs. J’ai même un camarade qui dans son adolescence avait un sac de ciment dans sa chambre prêt à l’emploi lorsqu’il faisait des trous dans les murs. Un autre de mes amis, grand joueur de CS-Go, magasine ses souris toujours par quatre comme il arrive qu’elles volent à travers la pièce…

Le site australien Compare The Market a donc réalisé une enquête auprès de 1000 joueurs américains et australiens afin de savoir quels jeux étaient les plus à même de déclencher ce type de réaction, dont voici le résultat.

1. Call of Duty- 33.90%

2. Fortnite- 29.80%

3. Indoor ball games – 25.60%

4. Minecraft- 25.30%

5. Outdoor ball games – 24.50%

6. Hide and Seek- 23.60%

7. Grand Theft Auto (any edition) / Super Mario Kart – 22.70%

8. Pillow fight- 22.10%

9. Virtual reality games- 21.00%

10. Monopoly / games played on Nintendo Wii – 20.4%

Sans grande surprise, on retrouve aux trois premières places des jeux compétitifs. Il est tout de même surprenant de ne pas voir y figurer League of Legend et de voir Minecraft à la quatrième place. À la neuvième place, il est intéressant de relever qu’aucun titre VR n’est mentionné, mais que tous sont mis dans le même panier. Par contre, le jeu arrivé dixième position pose des interrogations, la Wii serait encore aussi populaire ? Et il semblerait bien que Monopoly continu de se vendre et de réunir des joueurs, on trouve plusieurs streamer jouant à ce jeu tandis qu’ il réalise de bonnes ventes sur Amazon.