Une montre connectée Garmin dont la batterie ne meurt jamais

C’est une nouveauté signée Garmin, une marque plus connue pour ses accessoires de plein air et d’activité physique, et c’est une nouveauté qui n’est pas exactement un cadeau. Elle coûte 600$.

Mais la montre en question, appelée Instinct 2X, risque de plaire à ceux qui détestent avoir à recharger leurs gadgets électroniques à tous les jours.

La montre Instinct 2X a une astuce toute simple : elle est alimentée par des capteurs solaires logés dans son cadran. Cela suffit à recharger sa pile chaque jour, et s’assurer qu’elle n’arrive jamais à épuiser sa charge complètement.

Évidemment, comme il s’agit d’une montre conçue pour l’activité physique, elle est livrée avec une foule d’applications de suivi de l’état de santé. Elle peut afficher les alertes reçues à partir d’un téléphone Android ou d’un iPhone, également.

Et, détail pas négligeable, elle comprend aussi une lampe de poche, qu’il faudrait peut-être appeler «lampe de poignet», vu où elle se trouve… mais il s’agit d’un petit projecteur à DEL très lumineux qui est logé tout juste au-dessus du cadran, en haut du connecteur pour le bracelet. Quand on fait du plein air, on a souvent besoin d’un petit éclairage d’appoint et on a rarement cette troisième main qui permet de tenir une lampe alors qu’on bidouille avec nos deux autres mains.

Cette montre-là règle donc ce problème-là également.

Évidemment, Garmin parle d’une montre qui n’a jamais besoin d’être chargée, mais ce n’est pas tout à fait exact, étant donné que si vous l’utilisez très souvent dans des conditions sombres, sa pile va finir par s’épuiser…Mais en même temps, comme elle a besoin du soleil pour fonctionner à son mieux, c’est un incitatif de plus pour aller jouer dehors plus souvent, ce qui, en fin de compte, est probablement le but souhaité quand on achète une montre connectée comme celle-là.