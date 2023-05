Nouvelle méthode pour voler les données de votre téléphone

Si vous chargez votre téléphone sur une borne publique, il est possible que quelqu’un tente de voler les données qu’il contient. C’est un avertissement fait la semaine dernière par le FBI, aux États-Unis, qui prévient les gens d’un risque qu’on peut rencontrer de plus en plus souvent dans des lieux publics comme les aéroports, les gares de train ou d’autobus, les centres commerciaux et dans le lobby d’hôtels, entre autres.

Virus et lieux publics

C’est une pratique qu’on trouve surtout dans ces endroits où on a besoin de son téléphone pour afficher un billet ou une carte d’accès. Quand la batterie de son téléphone est à plat, on doit le charger rapidement pour en récupérer l’information. Et c’est là où les fraudeurs opèrent.

Ce que l’agence de sécurité américaine a découvert, c’est que des gens aux intentions malveillantes laissent traîner dans des lieux publics des câbles branchés à des sources d’alimentation dans lesquels ils dissimulent un dispositif qui contient un virus ou un logiciel espion qui va s’installer sur votre téléphone pendant qu’il se charge.

Dans l’urgence du moment, il est tentant d’utiliser ces chargeurs pour réactiver un téléphone dont la pile est à plat, ou presque. Sauf qu’une fois un virus installé sur votre téléphone, vous pourriez voir vos renseignements personnels être transmis à une personne indésirable qui pourra ensuite voler votre identité en ligne.

Détournement par «juice jacking»

Cette pratique est de plus en plus courante et est assez simple à mettre en place. Un câble USB qui menace votre appareil est assez peu coûteux. Il comprend une petite puce sur laquelle un logiciel s’active quand le câble est connecté. Il peut rapidement récupérer le contenu d’un téléphone, ses photos ou ses messages, et les transmettre par Internet à un site de stockage en nuage.

C’est ce que le FBI appelle le «juice jacking», ou le détournement par la recharge. Ça consiste à déjouer la sécurité d’un appareil comme un téléphone en passant par son port de connexion USB.

Heureusement, la solution est simple : ayez dans votre sac votre propre câble USB et votre propre chargeur, et branchez-vous directement à une prise d’alimentation murale, plutôt qu’à un chargeur USB public.