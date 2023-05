Apple Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad (Pro)

C’est une nouvelle qui va faire plaisir aux créateurs de contenu qui veulent produire des vidéos ou même de la musique à partir d’un iPad plutôt qu’à partir d’un ordinateur personnel plus costaud. Apple lancera le 23 mai prochain Final Cut Pro en version pour iPad, et surtout, pour son iPad Pro, qui est plus puissant que les versions de base de sa tablette.

Apple lancera aussi Logic Pro sur iPad, mais ce ne sont pas tous les iPad qui sont compatibles. Les caractéristiques minimales exigent un processeur M1 pour Final Cut Pro et un processeur A11 pour Logic Pro.

Final Cut Pro pour iPad

Final Cut Pro est un outil d’édition et de montage vidéo qui est très populaire sur Mac du côté de la production vidéo pour la télé, notamment, et pour la production de contenu pour le web. Beaucoup de professionnels de l’audiovisuel paient jusqu’à 500$ pour acquérir le logiciel. Ce qu’Apple a fait cette semaine, c’est créer une version de ce logiciel qui s’installe sur un iPad et qui est conçue pour bien fonctionner avec l’écran tactile et son stylet, l’Apple Pencil. Et plutôt que de vendre cette nouvelle application, Apple a décidé de l’offrir sous forme d’un abonnement mensuel.

Ce que ça donne, c’est un outil quand même très puissant dans lequel on peut importer des séquences vidéo, des photos et des bandes sonores pour créer un clip vidéo plus complet qui peut être ensuite rapidement exporté dans le format de son choix pour une diffusion en ligne ou ailleurs.

L’édition de précision est permise par des gestes tactiles avancés, y compris par l’utilisation d’une molette latérale qui permet de faire des ajustements très minutieux des réglages les plus avancés.

Mais cette nouvelle version de Final Cut Pro peut aussi être quelque chose qu’un étudiant au secondaire ou au cégep pourrait utiliser pour un travail scolaire, étant donné que son interface est assez simple. En fait, elle rappelle un peu iMovie, l’éditeur vidéo simplifié qu’Apple offre gratuitement sur son Mac, son iPad et même son iPhone.

Logic Pro pour iPad

Notez aussi pour ceux qui rêvent de devenir musiciens qu’Apple va aussi lancer une version pour iPad de son logiciel de production sonore Logic Pro, qui permet de créer toute sorte de chansons de façon très professionnelle. Cette application là aussi est revue pour fonctionner avec un écran tactile, et elle rend encore plus accessible la production musicale.

Les plugiciels sont aussi intégrés à Logic Pro sur iPad. Avec l’interface tactile qui permet de tapoter, glisser, et même pincer, l’interaction est grandement accélérée.

Tout ce qui manque pour que ça fonctionne bien, c’est d’avoir du talent en production vidéo ou en production musicale. Si vous en avez, vous êtes chanceux, car c’est plus facile que jamais de le mettre en valeur.