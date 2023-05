Google IO 2023: lancement des Pixel 7a et Pixel Tablet

La conférence Google IO a lieu en ce moment à Mountain View un peu au sud de San Francisco et Google en a profité pour présenter pas un, ni deux, mais trois nouveaux produits de sa gamme Pixel : un téléphone pas cher, le Pixel 7a, une tablette pour la maison, la Pixel Tablet, et un tout nouvel appareil appelé Pixel Fold qui sert à la fois de téléphone et de petite tablette.

Google Pixel Tablet

La Pixel Tablet est une tablette à écran de 11 pouces qui a été pensée comme accessoire connecté pour la maison. Elle vient avec un socle-chargeur aimanté qui fait aussi office d’enceinte musicale plus puissante. L’ensemble est conçu pour reposer sur un comptoir de cuisine, par exemple, quand la tablette n’est pas en utilisation.

L’appareil est assez puissant: animé par la puce Tensor G2 (avec 8 go de mémoire vive) et son coprocesseur Titam M2, il a du muscle. La tablette compte sur quatre petits haut-parleurs et promet 12 heures de lecture vidéo en continu par charge. Son stockage est de 128 go.

Android a été revu pour fonctionner en mode tablette. Le multitâche à l’écran permet de glisser-et-déposer des éléments d’une application à l’autre. L’assistant vocal est aussi très performant, assez pour remplacer adéquatement un clavier la plupart du temps. Même en français.

Google dit avoir travaillé avec les créateurs des applications les plus populaires sur Android pour en créer une version prête pour le grand écran, à la fois du Pixel Fold et de la Pixel Tablet. Traditionnellement, le système Android n’a jamais été bien adapté au format des tablettes numériques, ce qui donne l’avantage à Apple et à son iPad dans ce marché là.

On verra bien comment ces deux nouveaux produits Google sont reçus par les consommateurs. Notez que la tablette Pixel se vendra au Canada 700$. Elle est vendue avec un socle aimanté sur lequel on la dépose pour la transformer en cadre photo connecté ou en affichage distant par Chromecast, ce qui est une façon originale d’éviter de la laisser traîner un peu partout dans la maison.

Google Pixel 7a

Le Pixel 7a, une version réduite du Pixel 7 que Google a lancé l’automne dernier, se vend 600$. C’est un beau petit téléphone, vendu en noir, blanc, bleu «océan» et une espèce de rose-rouge appelé «corail».

L’appareil a un écran OLED FHD+ de 6,1 pouces cadencé à 90 hertz (mais à 60Hz par défaut pour étirer son autonomie). Son stockage fait 128 go. Il est animé par le même processeur Tensor G2 que le Pixel 7, avec 8 go de mémoire vive.

Détail intéressant: on peut le déverrouiller via le capteur d’empreinte intégré au bas de l’écran ou par reconnaissance faciale. Il peut être rechargé via le protocole Qi pour prolonger son autonomie, que Google évalue suffisante entre deux charges pour durer toute la journée et jusqu’à 72 heures en mode «extrême» d’économie d’énergie. La réalité est un peu plus brutale: l’appareil utilisé normalement devra être rechargé avant la fin de la journée dans bien des cas.

À l’arrière de l’appareil se trouve sa plus grande force: la caméra grand angle avec capteur de 64 mégapixels est très bonne, dans le contexte. Le second objectif avec capteur de 13 mégapixels fait elle aussi bien. On aurait aimé un téléobjectif, mais Google offre des outils de retouche numérique qui compensent en partie, offrant un zoom total de 8x correct, la plupart du temps.

Pixel 7a, 7, 7 Pro

Évidemment, le prix du Pixel 7a est son principal attrait, mais Google et les fournisseurs offrent souvent des rabais sur les Pixel, ce qui rend le choix plus difficile entre le Pixel 7a et le Pixel 7. Le Pixel 7 Pro demeure celui qui a de loin la fiche technique la plus séduisante.