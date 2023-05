Google Pixel Fold: pas au Canada… pour le moment

Des trois appareils présentés sur scène durant la conférence Google IO 2023, le Pixel Fold est le plus intriguant. Le Fold a la forme d’un téléphone Android normal et même un peu compact, puisque son écran fait 5,8 pouces de diagonale. Mais il suffit de le déplier en deux pour révéler un deuxième affichage, plus grand celui-là, qui fait 7,6 pouces de diagonale. Ça donne un peu l’impression qu’on a une tablette entre les mains.

Le Pixel Fold ressemble beaucoup au Galaxy Z Fold de Samsung, mais il est un peu plus mince, à 6 mm seulement d’épaisseur. Google dit que sa caméra est supérieure en qualité à celle de Samsung, ce qui reste à être prouvé. La caméra arrière a un zoom optique-numérique de 20x et peut être utilisée pour des égoportraits simplement: quand l’appareil est ouvert, la caméra principale est du même côté que le plus petit de ses deux écrans. On voit donc d’avance l’égoportrait qu’on va capter.

La mécanique du Pixel Fold est la même que la gamme Pixel 7: processeur Tensor G2 avec coprocesseur Titan M2. On promet toutefois plus de stockage: il faudra choisir entre 256 et 512 go. L’autonomie promise est d’une journée d’utilisation par charge.

Android pour tablette

À l’écran, Android a été revampé pour profiter de l’espace d’affichage accru. Une cinquantaine d’applications sont déjà prêtes pour ce format, et une trentaine d’autres sont dans les plans. Google avance un nouveau mode multitâches avec fonction de glisser-déposer, ainsi qu’un mode «tabletop» qui permet de replier à moitié l’appareil pour le déposer sur une surface plane et l’utiliser sans les mains.

Google Meet est notamment conçu pour bien fonctionner dans ces conditions. On peut aussi traduire des conversations vocales en direct en utilisant les deux écrans, celui à l’avant et celui à l’arrière, en même temps.

Le Pixel Fold sera vendu par Google aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon. Son prix de détail est de 1799$US, soit 2400$CA environ. Le Canada est donc exclu des marchés qui y auront droit. Une porte-parole de Google a toutefois indiqué que ça pourrait changer plus tard si la demande est positive.