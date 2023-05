Succès monstre pour le lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

On savait qu’il était fort attendu, mais le jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vient tout de même de renflouer les coffres de Nintendo de façon exponentielle.

En effet, la firme japonaise a annoncé que la toute dernière aventure de Link s’est déjà écoulée à plus de 10 millions d’exemplaires ! Ces ventes ont été cumulées sur une période d’à peine trois jours, consacrant Tears of the Kingdom comme le jeu de la franchise The Legend of Zelda ayant connu le meilleur lancement à ce jour. Qui plus est, Tears of the Kingdom est le jeu Nintendo Switch qui s’est le plus rapidement vendu dans les Amériques.

Ce succès permet à la franchise The Legend of Zelda de franchir le cap des 140 millions de jeux vendus jusqu’à présent. En effet, le 31 mars dernier, 130 millions de jeux de la série ont trouvé preneurs. Si on ajoute les ventes de Tears of the Kingdom, la série vient de dépasser un autre cap important.

Cela doit faire du bien à Nintendo, dont les exclusivités pour Nintendo Switch ont été plus rares et de moins grande envergure depuis le lancement des derniers Pokémon l’automne dernier. La prochaine grande exclusivité de la firme sera Pikmin 4, bien qu’on ne s’attende pas à un succès aussi fracassant que celui du dernier The Legend of Zelda.