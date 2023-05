Nintendo a-t-il trouvé une nouvelle super vedette pour remplacer Mario?

Si on se fie aux chiffres de vente durant sa première semaine de lancement, Mario est en train de se faire voler la vedette par Link, le héros de la série de jeux Zelda, qui sont aussi exclusifs à la plateforme Nintendo que l’est le légendaire plombier italien. Ça ne fait pas encore tout à fait une semaine qu’a été mis en marché le nouvel opus Tears of the Kingdom, qui se passe évidemment luis aussi dans le monde légendaire de Zelda, et déjà, on en parle comme du jeu vidéo de l’année 2023, toutes plateformes confondues.

C’est un peu étonnant, étant donné que la prémisse du jeu est assez classique : Link doit parcourir le royaume de Hyrule pour résoudre une énigme qui l’amènera à affronter un vilain qui, encore une fois, menace la princesse Zelda.

Mais qu’à cela ne tienne, les critiques sont particulièrement élogieuses envers ce jeu, qui se passe dans un environnement ouvert assez créatif, et qui comprend plusieurs défis à relever, les fameuses quêtes secondaires, qui rendent cet environnement virtuel plus invitant peut-être que les jeux précédents qui se passaient dans le monde de Zelda.

Il n’y a pas que les critiques qui sont élogieuses, les joueurs le sont aussi. La popularité du jeu depuis son lancement lui aurait permis de devenir, déjà, le jeu le plus vendu en 2023, toutes plateformes confondues. C’est assez étonnant étant donné que Zelda est un environnement de jeu exclusif à Nintendo et que Tears of the Kingdom est seulement offert sur la console Switch, alors que d’autres jeux pas moins populaires, comme le simulateur de soccer FIFA 2023, sont vendus dans des versions convenant à toutes les consoles actuellement en marché.

Bref, Nintendo a de quoi se frotter les mains, car la cuvée de jeux vidéo depuis le début de l’année n’a pas été mauvaise. On pensait que le jeu multiplateforme Hogwarts Legacy, évidemment inspiré de la saga de Harry Potter, aurait facilement remporté le titre de jeu le plus populaire de 2023, mais il semble qu’une combinaison de nostalgie et d’imagination vont suffire à Nintendo pour encore une fois déjouer les pronostics et s’imposer comme un incontournable du jeu vidéo, tous formats confondus.