Comment l’IA de Google transforme la publicité en ligne

On peut dire que la publicité en ligne ne sera plus jamais la même. Pendant que Microsoft tient sa conférence pour les programmeurs, Google tenait une conférence sur le marketing en ligne, et on en a profité pour annoncer des nouveautés qui se trouveront bientôt dans la façon dont le moteur de recherche de Google affiche des résultats de recherche, et surtout, comment la publicité est insérée dans ces mêmes résultats de recherche.

Deux grandes nouveautés risquent de se faire remarquer rapidement. Les voici.

Texte publicitaire sur mesure

La première est qu’il sera possible pour les annonceurs de laisser l’IA de Google décider elle-même du titre et du texte à afficher dans une publicité pour que le message ressemble plus à ce que les internautes recherchent.

Par exemple, si vous cherchez pour un «remède contre la peau sèche et sensible», le texte de la publicité sera formaté pour vous inciter un peu plus à cliquer. Le texte généré par l’IA dira quelque chose comme «Voici comment traiter la peau sèche et sensible », même si le site de l’annonceur ne contient pas tout à fait ce contenu-là.

Photos (presque) truquées

La deuxième grande nouveauté va dans le même sens, mais elle s’applique aux photos qu’on voit affichées dans les publicités en ligne. Les annonceurs vont pouvoir laisser l’IA de Google retoucher et modifier elle-même le contenu de ces photos, pour les rendre plus séduisantes. Par exemple, la photo d’un vélo électrique sur fond blanc pourra être revue pour ajouter un arrière-plan plus coloré et plus dynamique en fonction des mots-clés indiqués dans la recherche des internautes.

Pour les annonceurs, il sera possible de charger seulement une photo d’un seul produit, mais Google pourra créer un nombre à peu près infini de publicités différentes.Évidemment, cela veut dire que pour nous, les internautes, il faudra porter une attention de plus en plus particulière aux liens sur lesquels on clique, parce que les publicités en ligne risquent d’être de plus en plus convaincantes, pour le meilleur et pour le pire…