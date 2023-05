Voici comment Microsoft et OpenAI contournent Google

Microsoft a annoncé plusieurs nouveautés associées à l’intelligence artificielle dès la première journée de sa conférence annuelle pour les développeurs de logiciels pour PC, appelée Build. La plus intéressante et l’intégration de « plugins », ou de plugiciels en français, dans l’IA de son moteur de recherche Bing.

Bing, on le sait, a accueilli un dialogueur – une boîte de clavardage – qui est animé par la même technologie qui anime le fameux site ChatGPT. Et la semaine dernière, on a pu voir ChatGPT hériter lui aussi de plugins, des extensions logicielles qui lui permettent d’aller chercher de l’information ailleurs, ou d’effectuer des tâches qu’il ne pouvait pas faire avant.

Ce que Microsoft vient d’annoncer, c’est que ces fameux «plugiciels» compatibles avec ChatGPT le seront aussi avec Bing.

Exemple de plugins pour Bing et ChatGPT

Concrètement, ce que ça signifie, c’est qu’il sera possible de confier des tâches plus complexes à l’IA de Microsoft. Par exemple, vous pourrez lui demander de trouver un bon restaurant pour aller souper en famille samedi soir, puis de réserver pour vous, et il le fera automatiquement. Vous pourrez aussi demander de trouver une recette amusante à faire pour dimanche, et l’IA va non seulement trouver la recette, mais il pourra en décortiquer les aliments et en faire la commande à une épicerie à proximité, qui livrera le tout chez vous à temps pour commencer à cuisiner.

Le concept est assez intéressant. On a hâte de voir si ce sera aussi efficace en pratique. On compte quelques dizaines de ces plugiciels déjà, certains venant d’applications déjà connues comme OpenTable, qui permet de réserver une table dans un restaurant, ou Kayak, qui permet de trouver des billets d’avion à bon prix.

Copilot présent partout

C’est gros. Mais ce n’est pas tout!

Car Microsoft a aussi annoncé que l’IA présente dans ses applications autres que Bing prend elle aussi de l’expansion. Celle-là, s’appelle Copilot et permet d’automatiser des tâches simples, comme la création d’un modèle de texte dans Word, par exemple. Copilot sera bientôt présent dans tous les logiciels de Microsoft, et pourra aussi utiliser les plugiciels de ChatGPT.Bref, c’est tout un virage pour Microsoft, qui a vraiment intégré très rapidement cette IA de nouvelle génération dans ses logiciels.

Évidemment, il reste aux programmeurs à bien l’intégrer dans leurs propres logiciels, mais déjà, comme utilisateur, c’est un changement énorme qui arrive tout d’un coup.