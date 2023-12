100 millions de téléphones animés par l’IA générative en 2024

L’intelligence artificielle générative a explosé depuis un an, grâce à l’émergence de ChatGPT. La prochaine grande vague sera mobile.

La firme d’analyse Counterpoint Research calcule qu’il se vendra en 2024 plus de 100 millions de téléphones dans le monde animés par une forme ou une autre d’IA générative. Ce nombre devrait bondir dans les années suivantes et atteindre 500 millions d’exemplaires vendus en 2027 seulement.

À titre indicatif, il s’est vendu 1,4 milliard de téléphones intelligents l’an dernier. C’est donc dire qu’un téléphone sur trois qui sera vendu dans cinq ans donnera accès à une forme d’intelligence artificielle juste assez bonne pour remplacer les moteurs de recherche comme ceux de Google et Microsoft – à moins que ceux-ci se transforment carrément en outil d’IA générative, comme le fait en partie Bing, justement.

Counterpoint Research définit ce qu’elle appelle les «téléphones GenAI» comme des appareils qui sont capables de créer eux-mêmes du contenu à la demande de leurs utilisateurs, ou en réponse à des questions de leurs utilisateurs, plutôt que de simplement reproduire du contenu déjà formaté trouvé sur Internet ou dans des applications mobiles.

L’IA générative utilisée par ces appareils mobiles sera vraisemblablement une version allégée des IA pleine grandeur qu’on trouve déjà sur Internet. On pense à ChatGPT, d’OpenAI, dont le modèle de langage (LLM), GPT, a aussi été utilisé par Microsoft pour produire l’application Copilot qu’on trouve dans Windows 11 depuis cet automne.

Copilot est intégrée à la suite logicielle 365 de Microsoft, et on imagine assez aisément qu’une version native pour iOS et Android devrait apparaître prochainement.Selon Counterpoint Research, les deux entreprises les plus susceptibles de bénéficier de l’IA Générative dans le marché des téléphones intelligents sont Qualcomm et Samsung.