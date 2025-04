Pleins feux sur le 43e Colloque annuel de l’AQUOPS et l’utilisation des écrans

Que pensez-vous de l’utilisation des écrans dans notre vie moderne ? De façon plus spécifique, quelle est votre opinion sur leur présence dans la vie des jeunes, spécialement au niveau de leur parcours scolaire ? Ces questions polarisantes sont au coeur du 43e Colloque annuel de l’Association québécoise des utilisateurs d’outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales (AQUOPS), qui se déroule présentement à Québec.

Sous le thème Cultiver ensemble l’équilibre numérique, le Colloque vise à adresser des enjeux liés à l’utilisation du numérique dans la vie quotidienne. Au total, pas moins de 1 500 spécialistes de l’éducation viendront y partager leurs avis quant aux pratiques responsables favorisant le bien-être numérique.

Qui plus est, le Colloque adresse également une nouvelle réalité frappant toutes les sphères de nos vies, spécialement en éducation. En effet, la montée de l’intelligence artificielle bouleverse nos vies et modifie les façons de faire des professionnels, dont les enseignants. À cet effet, la directrice responsable de l’IA au Conseil de l’innovation du Québec, Anne Nguyen, tiendra l’allocution de fermeture du Colloque ce jeudi, 17 avril, afin de présenter une réflexion sur l’harmonie pouvant exister entre l’humain et l’IA.

Par ailleurs, le Colloque présente cette année toute une série de nouveautés, dont le nouveau volet Ateliers en série. Ces derniers permettent aux participants de tester et d’utiliser toute une série de nouveaux appareils technologiques, incluant des robots ainsi que des imprimantes 3D.

Pour en savoir plus et vous aider à trouver des pistes de solutions quant à l’équilibre des écrans dans nos vies ou encore comment les technologiques peuvent nous servir sur le plan éducatif, rendez-vous sur le site de l’AQUOPS !