Achèteriez-vous un téléphone de la même marque que votre voiture?

On a tellement entendu parler des autos électriques, autonomes et presque volantes d’Apple et Google, il était temps que des marques d’automobiles répliquent. C’est ce que Polestar compte faire.

La marque Polestar a été créée par le groupe chinois Geely à partir d’une sous-marque du constructeur suédois Volvo, qui est aussi la propriété de Geely. Polestar vend pour le moment un seul véhicule, une voiture électrique laconiquement appelée Polestar 2. L’entreprise prévoit commercialiser trois autres modèles d’ici 2025, les Polestar 3, 4 et 5.

Geely a été fondée par un homme d’affaires chinois appelé Li Shufu. M. Li se fait appeler Eric Li à l’extérieur de la Chine, une pratique assez courante chez les gens d’affaires chinois qui ont une présence à l’international. L’an dernier, Eric Li a acquis une participation majoritaire dans le fabricant chinois des téléphones de marque Meizu.

Ce que Polestar et Meizu ont annoncé ces derniers jours est le désir de créer ensemble un premier téléphone intelligent qui a été conçu par les designers suédois du constructeur d’automobiles électriques. Le Polestar Phone devrait être officiellement dévoilé le mois prochain en Chine.

On sait pour le moment très peu de choses de ce téléphone, mais on sait qu’il réponde à une demande du gouvernement chinois auprès de ses géants industriels de déployer de nouveaux efforts pour rejoindre les consommateurs chinois. Meizu et Geely ajoutent ainsi à leur catalogue un téléphone qui tentera de séduire des gens qui auraient peut-être lorgné du côté d’un téléphone comme l’iPhone d’Apple, ou même un téléphone à système Android, de Google.

Car c’est ça l’autre partie de cette nouvelle : c’est qu’en plus du Polestar Phone, Meizu et DreamSmart planchent sur la mise au point d’un logiciel appelé Polestar OS qui remplacerait Android sur ses téléphones.Ça va aussi un peu plus loin du côté automobile. À bord des véhicules Polestar vendus à l’extérieur de la Chine, la marque suédoise continuera de miser sur la version pour automobile du système Android de Google, mais en Chine, le groupe prévoit miser sur une version modifiée de Polestar OS.