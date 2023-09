Apple AirPods 2 : un port USB-C et trois nouvelles fonctions intrigantes

Apple a présenté aux côtés de son iPhone 15 et de son Apple Watch Series 9 une nouvelle version de ses écouteurs AirPods Pro dont le boîtier présente un connecteur USB-C. Les écouteurs à insonorisation active ont aussi droit à trois nouvelles fonctions de gestion du son et des bruits ambiants.

Contrôle du bruit adaptatif

Comme bien d’autres écouteurs Bluetooth à insonorisation active, les AirPods Pro offrent un mode d’insonorisation et un mode appelé transparence. Le premier élimine le plus possible du bruit ambiant, alors que le second permet de l’entendre plus clairement, à travers les micros externes des deux écouteurs.

Un troisième mode apparaît cet automne. Le contrôle du bruit adaptatif joue avec des deux autres modes pour s’assurer que les bruits importants puissent être bien entendus malgré l’annulation des autres bruits.

Ce mode adaptatif prend quelques secondes à s’activer, puis élimine les bruits inutiles, comme le ronronnement d’un moteur d’autobus ou les bruits stridents d’un chantier de construction situé à proximité.

En revanche, il laisse filtrer des bruits jugés pertinents, comme celui de la sonnette d’une porte d’entrée, ou le cri d’un enfant. L’objectif de ce mode est de rendre l’écoute musicale plus confortable sans trop isoler l’utilisateur des éléments dans son environnement qui lui demandent quand même une certaine attention.

Détection de la conversation

Quand il est activé, le mode de détection de la conversation réduit l’insonorisation le temps d’interagir avec une autre personne située à proximité.

Ce mode est particulièrement pratique dans des lieux publics bruyants où on souhaite aborder quelqu’un sans avoir à retirer un écouteur, à arrêter la musique, ou à pincer la partie inférieure d’un écouteur pour annuler l’insonorisation.

Ce mode détecte donc activement la voix de l’utilisateur des AirPods Pro, et reste actif le temps que la conversation se termine. Il est conçu pour s’adapter à force de l’utiliser pour ne pas se désactiver en plein milieu d’une conversation qui comporterait de longues pauses.

Volume personnalisé

Un peu comme le font certaines automobiles, les AirPods Pro proposent aussi un mode de volume personnalisé qui ajustera l’intensité de la lecture musicale en fonction du bruit ambiant pour minimiser les risques que le volume soit trop élevé.

L’utilisation d’écouteurs à un volume trop élevé de façon trop prolongée peut finir par endommager l’ouïe, mais on ne pense pas toujours à ajuster le volume quand on change d’environnement sonore. Les AirPods Pro se proposent de le faire à la place de leur utilisateur.

Recharge USB-C à même un iPhone

Le nouveau boîtier des AirPods Pro présente un connecteur USB-C. L’appareil est vendu avec un câble USB-C dans la boîte. Celui-ci peut être branché à la source d’alimentation de son choix, y compris au port USB-C d’un iPhone 15, pour charger à la fois la batterie du boîtier et celle des écouteurs.

Les AirPods Pro 2 à boîtier USB-C seront vendus à un prix de 329$ à partir du 22 septembre.