Apple Vision Pro : au Canada à la fin 2024

Apple aurait confirmé à des médias spécialisés américains que son nouveau casque de réalité mixte Vision Pro sera mis en vente au Canada à la fin 2024. Le prix de détail n’a pas été confirmé, mais en fonction du taux de change actuel, les 3500$US demandés aux États-Unis pourraient se traduire par un prix oscillant autour des 4700$CA.

Apple aurait par ailleurs décidé pour son nouveau casque Vision Pro de reprendre le genre de mise en marché qui a été tenté une première fois quand l’Apple Watch a été lancée. La production a par ailleurs été réduite par des contraintes liées à sa fabrication. Et pour s’assurer que les premiers acheteurs sont satisfaits, la vente se fera sur rendez-vous pour commencer.

Des salles d’essayage pour Vision Pro

On ne sait pas si ce modèle sera répliqué au Canada, cela dit. Selon l’agence de presse américaine Bloomberg, le Canada et le Royaume-Uni seront les deux marchés où le Vision Pro sera mis en vente après les États-Unis. Le reste de l’Europe et l’Asie suivront plus tard en 2025.

Durant les premières semaines de son lancement aux États-Unis, Apple créera des zones d’essayage spécifiques dans quelques-uns de ses magasins les plus en vue situés dans certaines villes des États-Unis seulement. Cela comprend New York, Los Angeles, et ainsi de suite.

Le casque sera quand même vendu dans toutes les boutiques Apple des États-Unis, mais sans cette zone d’essayage spécifique.Il faut dire que comme l’Apple Watch, il y a des éléments du Vision Pro qui doivent être vus ou touchés pour être achetés comme il faut. À l’époque, Apple voulait s’assurer que les gens achetaient le bon bracelet, par exemple. Cette fois, on veut probablement ajuster les lentilles dans le casque à la vision des utilisateurs, notamment.