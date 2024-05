Apple WWDC 2024 : émojis par l’IA et partenariat avec OpenAI

Apple va enfin dévoiler sa propre approche de l’IA lors de la WWDC 2024, mais cela pourrait ne pas se traduire par les fonctionnalités tape-à-l’œil présentées par Google, Microsoft ou OpenAI.

Au lieu de cela, l’événement pourrait voir Apple déployer des fonctionnalités IA de base comme la transcription de mémos vocaux ou des émojis générés automatiquement, et annoncer un partenariat avec OpenAI, selon Bloomberg.

Apple permettrait aux dialogueurs évolués de s’intégrer plus profondément dans ses systèmes d’exploitation, et il semble qu’OpenAI soit le premier à s’y essayer avec ChatGPT. Mais Apple travaillerait toujours sur un accord avec Google pour faire de même avec Gemini. Il se murmure également qu’Apple serait en pourparlers avec Anthropic.

En dehors de ce que ces partenariats potentiels signifieront, l’approche d’Apple en matière d’IA se concentrera apparemment sur l’aspect pratique.

Résumé intelligent

Une grande amélioration notable qu’Apple annoncerait serait une fonctionnalité de « résumé intelligent » mentionnée par Bloomberg. Cette fonctionnalité résumerait apparemment les textos manqués, les notifications et d’autres choses comme les pages web, les articles de presse, les documents, les notes et autres formes de médias.

Cela pourrait être particulièrement utile pour gérer les notifications iOS, qui peuvent être écrasantes et difficiles à maîtriser. Et si on y regarde de plus près, cela fait vaguement écho à la fonctionnalité Recall récemment annoncée par Microsoft, qui permet de revoir ce que vous avez fait sur votre ordinateur.

L’application Mémos vocaux pourrait également bénéficier d’une amélioration majeure grâce aux transcriptions générées par l’IA. Cela sera essentiel pour se référer aux enregistrements d’entretiens, mais pourrait également être utile pour, par exemple, les étudiants qui enregistrent leurs cours pour les consulter plus tard. Les appareils Apple disposent déjà de fonctionnalités similaires, comme la transcription automatique des messages vocaux et les sous-titres à l’échelle du système pour les vidéos, l’audio et les conversations.

Apple prévoit également d’annoncer au WWDC 2024 des améliorations basées sur l’IA pour la recherche Spotlight sur l’appareil, les recherches internet avec Safari, ainsi que des suggestions d’écriture pour les e-mails et la messagerie. L’entreprise pourrait également utiliser l’IA pour retoucher les photos et générer des émojis à la volée, en fonction de ce que vous écrivez dans vos messages, un type de fonctionnalité qui semble constamment causer des problèmes à ces entreprises.

Super Siri

Apple présenterait une voix Siri améliorée et plus naturelle, basée sur ses propres modèles de langage, ainsi qu’une meilleure fonctionnalité Siri sur l’Apple Watch. Dans la mesure du possible, les appareils d’Apple feront tout cela localement, mais pour les tâches complexes, ils déchargeront le traitement sur les propres serveurs M2 Ultra d’Apple.

En général, les appareils « sortis au cours de l’année dernière environ » bénéficieront de la plupart des nouvelles fonctionnalités d’IA sur l’appareil. Outre les fonctionnalités d’IA, l’entreprise pourrait annoncer une fonctionnalité iOS 18 permettant aux utilisateurs de changer les couleurs des icônes de leurs applications, termine Bloomberg. Quelque chose de similaire est possible actuellement, en utilisant l’application Raccourcis, mais je serais certainement ravi d’une méthode plus simple. Cela s’ajoute à l’autre changement d’écran d’accueil de l’iPhone qui permettra enfin aux utilisateurs de placer les icônes d’applications où ils le souhaitent, au lieu qu’iOS impose un arrangement de haut en bas et de gauche à droite.