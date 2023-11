De nouvelles initiatives de la Caravane Entrepreunariale Ubisoft pour soutenir les studios indépendants

La Guilde du jeu vidéo du Québec a un objectif phare: soutenir le développement des studios d’ici afin d’accroître leur importance dans l’industrie du jeu vidéo. Or, en 2024, le regroupement et Ubisoft mettront de l’avant une nouvelle initiative visant à atteindre cet objectif plus que louable.

Ainsi, dès l’an prochain, la toute nouvelle Caravane Entrepreunariale Ubisoft permettra aux plus petits studios québécois de bénéficier de formations, d’opportunités de réseautage et d’échanges professionnels afin d’accentuer leur croissance. De plus, la Caravane ira à la rencontre du grand public afin que les studios de chez nous soient davantage connus.

Derrière cette initiative, tant la Guilde qu’Ubisoft veulent accompagner les studios indépendants dans leur réussite. Par exemple, ils pourront participer à diverses thématiques allant du démarrage d’une entreprise jusqu’à la commercialisation d’un projet en passant par la phase cruciale du financement.

La Caravane se déploiera notamment à travers quatre moments charnières tout au long de l’année prochaine. Vous pourrez notamment la retrouver aux moments suivants:

À Québec en février avec des formations et ateliers interactifs sur la gouvernance, la création, la gestion d’entreprise et le financement.

Dans diverses régions du Québec en mai avec des ateliers de formation axés sur le marketing, la mise en marché et la découvrabilité des jeux québécois. La Caravane profitera aussi de cette occasion pour aller à la rencontre des étudiants et du grand public.

En novembre lors d’une rencontre annuelle des éditeurs internationaux qui viendront se familiariser avec les studios québécois.

En décembre alors que l’industrie tiendra un sommet et ira à la rencontre du grand public tout juste avant les Fêtes au sein d’hôpitaux et de centres communautaires.

Plus de détails sur la programmation complète de la Caravane seront dévoilés au cours des prochains mois. Surveillez son arrivée si vous faites partie d’un studio indépendant ou réfléchissez à partir votre propre entreprise !