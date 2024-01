CES 2024: deux moniteurs OLED pour le Zenbook Duo d’Asus

La marque informatique Asus tente le grand coup en 2024 et profite du CES à Las Vegas pour dévoiler des nouveautés particulièrement attrayantes, comme le Zenbook Duo à deux écrans OLED intégrés.

Asus avait déjà dans son catalogue un ZenBook Duo, mais le nouveau venu élimine plusieurs de ses défauts et rehausse sa fiche technique pour en faire un ordinateur personnel digne de rivaliser avec des modèles concurrents signés Dell (pensons au Duet) ou Lenovo (le Yoga Book 9i tout juste lancé au Canada), notamment. Le nouveau Zenbook remplace aussi le B majuscule par un b minuscule, signe des temps sans doute…

Asus espère par ailleurs faire baver de jalousie les propriétaires d’un PC ou d’un Mac qui ont aussi acheté un moniteur d’appoint qui étend l’affichage sur une deuxième dalle, via un port USB-C ou HDMI.

Concrètement, le Zenbook Duo est un bloc-notes à système Windows 11 animé par un des tout nouveaux processeurs Core Ultra d’Intel. Le modèle le plus équipé a droit à une puce Core Ultra 9 avec 32 go de mémoire vive, à laquelle Asus ajoute deux ports Thunderbolt 4, des ports USB 3.2 Gen 1 et une sortie HDMI, parce que pourquoi pas.

Son astuce la plus attrayante est toutefois son moniteur 3K 120 hertz de 14 pouces, qui est doublé automatiquement dès qu’on retire le clavier de son socle magnétisé. La mince galette alphanumérique cache un second moniteur OLED de 14 po de 3K et de 120 hertz elle aussi. Asus y ajoute une béquille à l’arrière pour faire tenir le tout à l’horizontale (deux moniteurs, un pardessus l’autre) ou à la verticale (deux moniteurs verticaux côte à côte).

Quand il est détaché, le clavier et son pavé tactile continuent de fonctionner, puisqu’ils se jumellent par Bluetooth à l’appareil. Asus promet une journée entière d’utilisation entre deux charges, même lorsqu’il est pleinement déployé. Conforme à la norme Intel Evo, le Zenbook Duo a surtout une autonomie en veille exceptionnelle, ce qui évite d’angoisser quand on l’oublie dans son sac de travail pour la fin de semaine…

Son format est un peu plus costaud qu’un PC portable traditionnel, mais son poids demeure raisonnable, à 1,35 kilo. Surtout : son prix risque de faire tourner les têtes, puisqu’il démarre à 2200$, soit le prix d’un bon PC auquel on grefferait un second moniteur en accessoire.