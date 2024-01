Copilot Pro : Microsoft double la mise sur son IA générative

Une nouvelle offre par abonnement permettra aux utilisateurs de Microsoft 365 d’accéder à GPT-4 Turbo.

Les utilisateurs d’un PC et même d’un iPhone ou d’un téléphone Android qui ne peuvent se passer de l’IA générative sont servis : Microsoft vient d’annoncer l’ajout à son application Copilot d’un volet par abonnement qui coûtera 20$ par mois par utilisateur et qui donnera accès à la plus récente mouture du modèle de langage GPT d’OpenAI.

Office et M365

Les fonctions avancées de Copilot Pro seront aussi intégrées à des applications de la suite Office sur PC, Mac et iPad. Word, Excel, Powerpoint, Outlook et OneNote bénéficieront de cet outil de génération de contenu automatisé qui permet d’accélérer la création de plusieurs types de documents.

Dans Microsoft 365, Copilot pourra aussi être utilisé dans sa boîte de courriel, dans la gestion des rendez-vous, dans les clavardages entre collègues ou avec les amis, et directement dans des documents en tout genre.

Microsoft ajoute que Copilot Pro pourra publier des mises à jour sur le statut de ses utilisateurs sur différentes plateformes web, comme le réseau social Linkedin, simplement en lui faisant la demande par commande vocale.

Copilot GPT

Les abonnés à Copilot Pro auront en premier accès aux plus récentes mises à jour du modèle de langage d’OpenAI. Ils seront les premiers à pouvoir utiliser GPT-4 Turbo, qui promet une réaction plus rapide et plus précise, même en heure de pointe.

Microsoft permettra aussi la création d’applications personnalisées à même Copilot, ce que Redmond appelle Copilot GPT. Une application à venir appelée Copilot GPT Builder sera mise à la disposition des clients ultérieurement.