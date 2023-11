Ubisoft Montréal frappé par une vague de coupures

L’industrie du jeu vidéo a beau être l’une sinon la plus lucrative du divertissement, l’année 2023 demeurera marquée par plusieurs congédiements ayant frappé une série de studios. Ainsi, après Bungie tout récemment, voilà qu’on apprend qu’Ubisoft réduit les effectifs de ses studios canadiens, dont celui de Montréal.

Le site Kotaku a appris que pas moins de 98 personnes ont été remerciées aujourd’hui chez Ubisoft Montréal. Ces pertes d’emplois font partie d’une stratégie de réorganisation de la compagnie au sein de ses équipes générales, administratives et technologiques. De plus, le studio d’effets spéciaux Hybride, qui a récemment travaillé sur la série The Mandalorian, est également touché.

Par ailleurs, Ubisoft a confirmé que d’autres pertes d’emplois sont à prévoir dans ses autres studios canadiens. Au total, 124 postes seront supprimés. Cela représente plus ou moins 2% de sa main-d’œuvre canadienne.

Ubisoft a tenu à dire que ces congédiements n’affectent aucunement ses projets ainsi que son calendrier de sorties. Il n’en demeure pas moins que les temps sont difficiles pour la firme française. Non seulement les ventes de quelques-uns de ses derniers jeux furent-elles décevantes, mais la compagnie fut aussi dans la tourmente au cours des dernières années en raison d’allégations d’environnements toxiques au sein de ses studios. De plus, une grogne aurait été ressentie en septembre dernier dans son studio montréalais, plusieurs employés ayant dénoncé des promesses brisées au sujet de la politique hybride de télétravail avancée par la firme suite à la pandémie.

Par ailleurs, Ubisoft tente comme elle le peut de réduire ses coûts de 215 millions de dollars sur deux ans afin de pallier à l’échec de certains projets et des jeux au développement interminable. Parmi eux, notons Beyond Good & Evil 2 et Skulls & Bones, qui demeurent toujours à l’agenda de la compagnie malgré des délais qui n’en finissent plus.