Call of Duty Modern Warfare de retour en novembre

Que vous aimiez la franchise ou non, chaque année rime avec un nouvel opus de Call of Duty. Pour 2023, Activision-Blizzard s’adressera directement aux fans de Call of Duty Modern Warfare puisqu’elle lancera le troisième volet officiel de cette série.

C’est du moins ce dont nous informe un petit aperçu du jeu, qui confirme également une date de sortie fixée au 10 novembre prochain. Ce tout petit extrait nous permet aussi d’entendre un échange entre le capitaine Price et le dirigeant de la Shadow Company, Phillip Graves. Du même coup, on vient confirmer que ce dernier a survécu aux événements de Modern Warfare 2.

Aucune plate-forme et aucun autre détail officiel n’ont été annoncés pour l’instant. En revanche, on s’attend à ce que Call of Duty Modern Warfare III soit au moins disponible sur PlayStation 5, Xbox Series S/X et PC.