Déjà de la controverse autour de GTA6

Le plus grand dévoilement d’un nouveau jeu vidéo de l’Histoire ne pouvait se faire sans la plus grande controverse également.

La bande-annonce de Grand Theft Auto 6 mise en ligne plus tôt cette semaine a été la plus visionnée le jour de son lancement, faisait sauter la banque à 100 millions de visionnements en 24 heures seulement sur Youtube.

Mais l’histoire va plus loin que ça. Car la bande-annonce laisse planer la possibilité qu’un nouveau personnage apparaisse dans le jeu, et ça ne fait pas l’affaire de tout le monde. Le personnage en question est une femme de couleur appelée Lucia que les joueurs pourront choisir comme leur personnage principal.

C’est tout.

Et là, tout un courant d’internautes enragés contre ce qu’ils considèrent être un geste de «woke» posé par Rockstar Games, un éditeur de jeux vidéo trop sensible à leur goût à la diversité ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour faire connaître leur mécontentement.

Dans la bande-annonce, on voit Lucia un instant, dans un scénario qui ressemble à un cambriolage en voiture de type Bonnie and Clyde, en compagnie d’un complice à propos duquel on ne nous donne pas de détails.

«Je suis très impressionné par la qualité visuelle du jeu et il a l’air très spectaculaire, mais je m’inquiète que ce jeu devienne une version 2.0 de “Saint Row”. On n’est plus en 2013 et le risque est que ce jeu soit “woke”», a écrit au moins un internaute sur X plus tôt cette semaine.

Cette indignation à son tour à fait réagir des gens dans l’industrie du jeu vidéo, qui ont rappelé que le Grand Theft Auto original, en 1997, mettait en vedette quatre personnages féminins d’origine ethnique différente.

Et rappelons-nous que GTA est d’ailleurs, à la base, une satire de la culture américaine, qui glorifie la violence, les armes à feu et un style de vie complètement décadent…