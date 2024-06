Forza Horizon 4 va disparaitre des magasins numériques

C’est un petit coup de tonnerre dans la « guerre » entre les partisans des jeux physiques et numériques. Une guerre qui pourrait jouer tournant en faveur des premiers avec une petite décision polémique. En effet, Playground Games a annoncé aujourd’hui le retrait de Forza Horizon 4 des magasins numériques. Un retrait qui sera effectif le 15 décembre prochain. Le jeu ne pourra donc plus être acheté sur le Microsoft Store ou sur Steam.

Cette décision fait suite à l’expiration de certaines licences et accords avec les différents partenaires, incluant celles des voitures et des musiques utilisées dans le jeu.

Playground Games a révélé une feuille de route pour Forza Horizon 4 avant son retrait. À cet effet, la dernière série débutera le 25 juillet et se terminera le 22 août. Suite à cela, il ne sera plus possible d’accéder à l’écran de sélection de playlist. Les joueurs pourront cependant toujours accéder à l’écran des événements Forza ainsi qu’à une sélection de défis quotidiens et hebdomadaires.

Playground Games a également annoncé le retrait des contenus additionnels (DLC) dès aujourd’hui. Seules les éditions standard, Deluxe et Ultime seront disponibles à l’achat. Dans une dernière initiative marketing, le studio proposera diverses réductions sur le jeu avant son retrait, y compris des remises sur le Xbox Store le 14 juillet.

Après le 15 décembre, le jeu restera disponible pour jouer et être retéléchargé pour ceux qui le possèdent déjà. Les fonctionnalités de jeu en ligne et multijoueur continueront de fonctionner normalement. Enfin, les versions physiques du jeu continueront de fonctionner normalement.