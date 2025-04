Apple Watch : l’héritage de Tim Cook, 10 ans plus tard

Lorsque Tim Cook l’a dévoilée, il a déclaré que l’objectif de l’Apple Watch était de créer la meilleure montre au monde.

Bien que « meilleure » soit un terme subjectif, l’Apple Watch est objectivement devenue la montre la plus populaire de la planète, tant par sa part de marché actuelle que par le nombre total d’unités vendues.

L’Apple Watch, sortie le 24 avril 2015, n’était pas le premier traqueur d’activité ni même la première montre intelligente. (Selon la façon dont on définit ces catégories, elles existaient déjà depuis près d’un demi-siècle.) Mais elle a établi une nouvelle norme pour l’industrie et façonné les traqueurs d’activité tels que nous les connaissons aujourd’hui.

De nombreux traqueurs d’activité vantent des métriques avancées et une grande précision, mais négligent de prendre en compte le bien-être général de l’utilisateur. La forme physique ne peut être bâtie que sur des fondations de bonne santé, et ignorer ce fait, c’est s’exposer à l’incohérence, à la frustration, voire aux blessures.

Les anneaux, qui suivent le temps passé debout, les mouvements et l’exercice, constituent le cœur de l’application Activité de l’Apple Watch. Ils sont intégrés depuis le premier jour et sont devenus une caractéristique déterminante du produit, complétés par des notifications de progression tout au long de la journée pour vous maintenir sur la bonne voie et des animations de célébration pour souligner les réussites.

Alors que la plupart des traqueurs d’activité présentent vos données d’entraînement d’une manière qui incite à la comparaison entre les séances, peu importe leur espacement dans le temps, l’interface utilisateur de l’Apple Watch privilégie la cohérence. L’Apple Watch pousse l’approche du tableau de récompenses un peu plus loin, récompensant ceux qui remplissent l’objectif, mais encore plus ceux qui le dépassent largement.

Des fonctionnalités simples qui créent des habitudes, réduisent le temps passé assis et améliorent la régularité de l’entraînement sont excellentes, mais ce ne sont pas exactement le genre de choses qui attirent les athlètes sérieux vers un traqueur d’activité. Mais une décennie de mises à jour et d’améliorations ont doté l’Apple Watch d’une gamme vertigineuse de métriques pour satisfaire même les athlètes les plus axés sur les données.

Cependant, et c’est crucial, la montre ne semble jamais encombrée de fonctionnalités, de données ou de graphiques, comme c’est le cas pour beaucoup d’autres. Pourtant, l’Apple Watch offre le Bluetooth, le Wi-Fi, un GPS double fréquence et même la connectivité cellulaire. C’est déjà plus qu’on ne peut en dire de n’importe quel autre traqueur d’activité, mais ce dont je parle, c’est de la façon dont elle nous connecte aux autres.

Et puis il y a la myriade de façons, en dehors du partage d’activité, dont l’Apple Watch facilite la connexion, comme sa capacité à répondre à un SMS, prendre un appel ou envoyer une note vocale directement depuis votre poignet.Et tout cela sans parler de ce que ce produit peut faire au-delà du fitness, ce qui est, bien sûr, beaucoup.