The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : les joueurs ravis de retrouver les bugs cultes du jeu original

Alors que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered cartonne sur Steam avec plus de 190 000 joueurs simultanés, les fans célèbrent une fidélité inattendue : le remake conserve les bugs et glitches emblématiques du jeu de 2006. Parmi eux, une faille permet de terminer l’aventure en… 12 minutes.

Un remaster (presque) inchangé

Développé par Virtuos, ce relooking d’Oblivion modernise les graphismes via Unreal Engine 5, mais repose sur le même code source que l’original. Résultat : les dialogues décalés, les erreurs de doublage (comme celui de Tandilwe), et les exploits de duplication d’objets restent intacts. Mieux (ou pire) : le célèbre glitch de speedrun, qui permettait de boucler le jeu en un temps record, fonctionne toujours.

Sur YouTube, le joueur Bacon a démontré qu’il suffit de 12 minutes et 30 secondes pour atteindre la fin du jeu. La méthode ? Utiliser la capacité « Renforcer l’endurance » de la race orque pour traverser un mur du Temple de l’Unique, accédant ainsi directement au climax de l’histoire. Un exploit découvert il y a près de 20 ans, et toujours d’actualité.

Les fans en redemandent

Contrairement à d’autres remasters qui corrigent les imperfections, celui d’Oblivion mise sur la nostalgie. « C’est exactement ce que nous voulions : un jeu identique, mais en plus beau », résume un utilisateur de Reddit. Les bugs, autrefois critiqués, sont désormais perçus comme des reliques amusantes, voire des fonctionnalités.

Même les erreurs techniques deviennent des atouts. Les joueurs partagent massivement des clips de personnages aux animations rigides, de dialogues désynchronisés ou de créatures flottantes… Autant de « charmes » qui ont forgé l’identité du titre.

Un succès malgré les années

Disponible sur PS5, Xbox Series, PC et inclus dans le Game Pass, Oblivion Remastered séduit autant les nostalgiques que les nouveaux venus. Son pic de joueurs sur Steam dépasse celui de nombreux jeux récents, prouvant que l’héritage de Bethesda reste indétrônable.

Reste à voir si le studio conservera cette philosophie pour d’éventuels remasters de Morrowind ou Skyrim. Une chose est sûre : en 2025, les fans d’Oblivion ont obtenu ce qu’ils réclamaient : un retour à Cyrodiil, bugs inclus.