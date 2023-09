Des fuites importantes révèlent plusieurs plans et idées de Microsoft

Au cours des derniers mois, Microsoft s’est battue en cour contre la Federal Trace Commission concernant son acquisition d’Activision-Blizzard. Or, durant ces procédures, des informations cruciales sur la compagnie et son futur ont été dévoilés. Si ces informations sont demeurées confidentielles, elles ont fait l’objet d’importantes fuites qui ont révélé certaines données croustillantes au sujet de la firme américaine. En voici un résumé nous donnant un aperçu de ce que Microsoft envisageait et prépare pour le futur.

The Elder Scrolls VI sera une exclusivité pour Microsoft

Il fallait s’y attendre, mais l’achat de Zenimax par Microsoft aura des impacts concrets. En plus de Starfield étant actuellement une exclusivité pour Microsoft, un autre jeu d’envergure pourrait n’être disponible que sur PC et les consoles Xbox.

En effet, Microsoft pense faire de The Elder Scrolls VI une exclusivité pour ses plates-formes. De plus, Microsoft estime que le jeu pourrait être lancé aussi tôt que l’année 2026. Reste à voir si cela sera réalisable, The Elder Scrolls VI étant seulement entré en phase préliminaire de développement un peu plus tôt cette année.

Nintendo a confirmé l’existence du successeur de la Nintendo Switch l’an dernier

Le fait que Nintendo travaille sur le successeur de la Nintendo Switch est un secret de polichinelle. Or, certaines firmes ont été mises au courant de l’existence de la console il y a un moment.

Parmi ces compagnies, une série de courriels a démontré que Nintendo a informé Activision-Blizzard du successeur de la console hybride en décembre 2022. À cet effet, une rencontre devait être organisée entre le PDG de Nintendo et plusieurs membres exécutifs d’Activision-Blizzard, dont son PDG Bobby Kotick.

De plus, un courriel de Kotick lu l’été dernier au cours des procédures juridiques affirme que les performances de la prochaine console de Nintendo cadreraient davantage avec celles de la Xbox One et la PlayStation 4. Néanmoins, des rapports de personnes ayant pu voir la console durant la dernière Gamescom affirment que ses performances seraient davantage similaires à celles de la Xbox Series et la PlayStation 5. Bref, il faut prendre toutes ces informations avec un grain de sel.

Des consoles de mi-génération pour bientôt

Tout comme elle l’avait fait pour la Xbox One, Microsoft planifierait le lancement de consoles de mi-génération dès l’an prochain.

Ainsi, la nouvelle Xbox Series X (nom de code Brooklin) serait plus compacte que le modèle actuel. De plus, elle serait totalement digitale de sorte qu’elle n’aurait pas de lecteur de disque. Elle comprendrait 2 TB de stockage interne et 16 Go de RAM, le tout dans un emballage 100% recyclable.

La nouvelle Xbox Series S (nom de code Ellewood) aurait quant à elle 10 Go de RAM selon les documents déposés en cour.

Les consoles devraient être annoncées l’été prochain et se vendraient aux mêmes prix que les modèles S et X actuels. La nouvelle Xbox Series S serait lancée en août 2024 tandis que la nouvelle Xbox Series X serait disponible en octobre de la même année.

Une console de nouvelle génération pour 2028

Si la mi-génération semble être pour l’an prochain du côté de Microsoft, on envisage déjà la prochaine génération de consoles.

En effet, la compagnie prévoit lancer sa console de nouvelle génération en 2028. Les développeurs pourraient recevoir des kits de développement en 2027 pour cette console qui, selon Microsoft, sera une plate-forme hybride. Microsoft aurait notamment écrit dans les documents de cour qu’elle prévoit lancer une version légère d’un système d’exploitation pour un appareil à 99$ qui pourrait être mobile.

Qu’est-ce que cela signifie ? Aucune idée, mais il semble qu’un appareil mobile dédié au jeu infonuagique à coût moindre serait dans les plans de Microsoft.

IGN

Une nouvelle manette qui se brancherait directement dans le nuage

On sait que Microsoft travaille présentement sur du nouveau matériel pour ses plates-formes. En outre, la firme américaine plancherait sur une manette pouvant se manipuler avec une seule main ainsi qu’une manette pour appareils mobiles similaire à la Backbone ou la Razer Kishi.

Or, les documents de cour ont dévoilé un nouveau prototype de manette. Connue sous le nom de code Sebile, cette manette se brancherait directement aux jeux par l’entremise de l’infonuagique. Rien de plus n’a été révélé à son sujet.

IGN

Microsoft aurait pas moins de 100 compagnies dans sa mire

On le sait: les poches de Microsoft sont plus que profondes. Avec autant de moyens, inutile de dire qu’elle désire procéder au plus d’acquisitions possibles pour, notamment, damer le pion à Sony.

Ainsi, les documents de cour révèlent que Microsoft avait un oeil sur pas moins de 100 compagnies. Parmi elles, on peut notamment citer Zynga, Sega, Square Enix, Valve, Warner Bros. Interactive Entertainment et…Nintendo ! Le chef de la division Xbox, Phil Spencer, a notamment déclaré dans un courriel que l’acquisition de Nintendo serait un moment charnière dans sa carrière. Néanmoins, rien n’indique que Nintendo a étudié une quelconque offre, encore moins avec le succès remporté par la Nintendo Switch.

Microsoft a paniqué en 2022

L’année 2022 n’a pas été facile pour Microsoft. Avec les retards de jeux tels que Starfield et Redfall, la firme a pris panique.

Une chaîne de courriels provenant de Phil Spencer a démontré que les dirigeants de Microsoft se sont rongés les ongles devant ces délais. En fait, la firme a travaillé d’arrache-pied afin de trouver des jeux à offrir aux consommateurs, notamment par l’entremise du service Game Pass. Selon Spencer, le fossé créé l’an dernier en raison de l’absence de jeux fut un désastre pour Microsoft et une leçon de laquelle elle devait apprendre pour le futur.

Des rééditions et des suites pour certains jeux ?

Un document datant de 2020 a révélé certains plans de Bethesda avant qu’elle ne soit acquise par Microsoft.

Ainsi, la firme avait en chantier des remasters des jeux Fallout 3 et The Elder Scrolls IV: Oblivion. De plus, Bethesda prévoirait de nouveaux opus pour les séries Dishonored, Doom et Ghostwire: Tokyo, en plus d’une nouvelle extension pour The Elder Scrolls Online et de deux jeux encore inconnus portant les noms de code Kestrel et Platinum.

D’autre part, des courriels ont mentionné que Microsoft s’attend à ce que Rockstar Games lance une nouvelle édition de Red Dead Redemption 2 pour les consoles actuelles. Ainsi, il pourrait y avoir une mise à jour pour Xbox Series du populaire jeu, bien que Rockstar n’ait absolument rien confirmé ou insinué jusqu’à présent.

Une estimation des coûts pour amener des jeux sur Game Pass

Un dernier élément ayant fuité des documents de cour nous donnent une idée des montants estimés par Microsoft pour amener certains jeux sur le service Game Pass. Du même coup, cela nous permet de réaliser combien il en coûte à Microsoft pour renouveler son catalogue.

Voici un échantillon des estimations qui sont évaluées par Microsoft afin de déterminer combien il lui en coûterait pour amener certains jeux sur son service. Portez une attention sur certains jeux, dont Baldur’s Gate 3 qui, malgré son excellence, ne semblait pas être un jeu justifiant une dépense conséquente pour Microsoft :