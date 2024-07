Galaxy Watch7 et Watch Ultra : Samsung suit la tendance

Samsung a lancé aux côtés de ses Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 les montres connectées Galaxy Watch7 et Watch Ultra, qui témoignent d’un changement dans le marché des accessoires connectés.

Samsung a aussi présenté les nouveaux écouteurs boutons Galaxy Buds3 et Galaxy Buds3 Pro, qui sont conçus pour être jumelés plus naturellement avec un téléphone ou une montre de la gamme du fabricant coréen.

Galaxy Watch Ultra

La grande nouveauté ici est la Watch Ultra, une version plus robuste de la montre connectée de Samsung, qui n’est pas sans rappeler l’approche prise par Apple avec son Apple Watch Ultra. La nouvelle venue chez Samsung est offerte en trois variantes, soit en blanc, en noir ou en gris titane.

Un bracelet souple de couleur orange est de mise, ainsi qu’un cadran surdimensionné de 47 mm, ce qui lui confère une allure de montre d’exercice extérieur et de plein air.

Comme les autres montres Galaxy Watch, la Watch Ultra est animée par le logiciel Wear OS de Google, auquel Samsung ajoute sa saveur unique. Ça lui confère une polyvalence accrue dès le jour un, côté applicatif. Côté matériel, un stockage de 32 go et un processeur Exynos W1000 assurent une certaine durabilité, en plus de sa batterie de 590 milliampères-heure, la plus imposante, et de loin, parmi toutes les montres Samsung.

Sous le capot, les capteurs et les antennes sont tous les mêmes que la Galaxy Watch7 : accéléromètre, gyromètre, etc. L’appareil aurait toutefois une meilleure précision dans la lecture de certains signes vitaux.

La montre est aussi dotée d’un moteur haptique, pour une rétroaction avec son porteur, ainsi qu’une sirène, qui peut être utilisée en cas d’urgence. Elle résiste à une pression de 10 ATM et peut fonctionner à haute altitude, jusqu’à 9000 m.

La Galaxy Watch Ultra sera vendue au Canada au prix de 880$.

Galaxy Watch7

La Galaxy Watch7 est une montre connectée aux formes plus conventionnelles. Elle est offerte cette année en trois variantes, avec un boîtier vert, crème ou argent, chacune proposée en deux dimensions, soit avec un cadran de 40 mm ou de 44 mm.

La principale différence entre les deux montres, outre leur taille, est la capacité de leur batterie, qui passe de 300 à 425 milliampères-heure sur le plus gros modèle.

Comme toutes les montres Samsung, la Galaxy Watch7 est conforme à la norme d’étanchéité IP68 contre l’eau ou la poussière.

La principale nouveauté de cette montre est son processeur, un Exynos W1000 qui est imprimé selon un procédé à 3 nanomètres. Il remplace le processeur W930 qui commençait à se faire un peu vieillot.

La montre réagit donc plus vivement aux commandes. Elle aussi hérite d’une version adaptée par Samsung du logiciel Wear OS de Google, qui inclut un Play Store déjà chargé de plusieurs applications de mise en forme, de suivi de la santé, ou de divertissement.

La Galaxy Watch7 est compatible avec Bluetooth, WiFi et LTE. Il est donc possible d’avoir une montre Samsung connectée sans avoir un téléphone jumelé à proximité.

Son prix de détail débute à 410$ en version de 40 mm et 450$ en version de 44 mm. Une version FE de base coûte 280$.

Galaxy Buds3 et Buds3 Pro

Samsung a aussi dévoilé des nouveaux écouteurs Bluetooth à son événement Unpacked. Les Buds3 et Buds3 Pro présentent un tout nouveau design, plus près de ce que la concurrence fait, puisqu’on trouve désormais une tige sur chaque oreillette qui agit comme une interface de commande et aussi comme un (meilleur) micro, pour les appels mains libres.

Les deux écouteurs sont équipés d’une annulation du bruit ambiant, celle des Buds3 Pro étant un peu plus sophistiquée puisqu’elle intègre une annulation variable, qui tient compte du niveau sonore environnant.

Les Buds3 Pro ont aussi un système à deux petit haut-parleurs qui détache un peu mieux les hautes et les basses fréquences, pour un son plus riche. Les deux accessoires peuvent générer un son à 360 degrés.

Samsung promet entre 4 à 7 heures d’écoute par charge, selon l’usage et le niveau d’insonorisation. L’étui est aussi un chargeur qui permet d’étirer substantiellement leur autonomie.Les Galaxy Buds3 seront vendus au Canada à un prix de 210$. Les Galaxy Buds3 Pro coûteront 330$. Des Galaxy Buds FE sont aussi au catalogue, au prix de 140$.