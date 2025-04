Breath of Fire IV, trois jeux Ultima et plus encore ressuscitent grâce à Good Old Games

À l’ère du numérique, plusieurs sont concernés par la pérennité du jeu vidéo. C’est pourquoi certaines initiatives telles que le Preservation Program de Good Old Games tentent de conserver des reliques du passé tout en leur insufflant une cure de jeunesse.

Aujourd’hui, Good Old Games a annoncé que grâce à son programme, quatre titres bien connus des amateurs de jeux de rôle ont droit à une seconde vie sur PC. Le premier, et non le moindre, est Breath of Fire IV. Paru en 2000 au Japon ainsi qu’en Amérique du Nord et un an plus tard en Europe sur la première PlayStation, le jeu vous place dans la peau de Ryu, un homme pouvant se transformer en dragon qui doit s’allier à d’autres héros pour prévenir la destruction de son monde.

Cette nouvelle édition de Breath of Fire IV est compatible avec Windows 10 et 11. Grâce au support de DirectX, le visuel a également été amélioré par rapport à l’édition de l’époque. Différentes options telles que le V-Sync, l’antialiasing et la correction du gamma viennent aussi corriger certains défauts visuels de la version originale. À noter que l’audio a aussi été mis à jour, faisant en sorte que des sons environnementaux ont été ajoutés. Il est aussi possible d’y jouer en japonais ainsi qu’en anglais.

Good Old Games a également annoncé qu’elle a ajouté à sa bibliothèque Ultima Underworld 1+2 ainsi qu’Ultima 9: Ascension. Ce faisant, tous les jeux de la franchise Ultima ont été restaurés et sont disponibles sur le portail de Good Old Games.

En plus de ces quatre jeux classiques, les titres suivants ont été ajoutés à la librairie de titres de Good Old Games si vous désirez vous replonger dans d’autres sortes de jeux rétro: