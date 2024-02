Gemini 1.5 : l’IA de Google déjà plus intelligente

La mise à jour débarque deux mois après le lancement de Gemini et deux semaines après son arrivée au Canada.

Google vient de lancer Gemini 1.5 et le met à disposition des développeurs et des utilisateurs professionnels en prévision d’un déploiement complet pour les consommateurs dans les prochains mois. La société a clairement indiqué qu’elle mise tout sur Gemini en tant qu’outil professionnel, assistant personnel, et tout ce qui se trouve entre les deux, et elle met tout en œuvre pour concrétiser ce plan.

Il y a beaucoup d’améliorations dans Gemini 1.5 : Gemini 1.5 Pro serait à la hauteur de Gemini Ultra que la société vient tout juste de lancer, et il a surpassé Gemini 1.0 Pro dans 87% des tests de référence. Le modèle serait aussi à la fois plus rapide à utiliser et plus efficace à exécuter.

Gemini 1.5 est aussi pas mal plus brillant. Il peut gérer des requêtes beaucoup plus importantes et examiner beaucoup plus d’informations en une seule fois. Selon Google, sa limite serait d’environ 10 ou 11 heures de vidéo, ou de dizaines de milliers de lignes de code. Vous pourrez interroger le bot AI sur l’ensemble de ce contenu en une seule fois, ce qui est énorme.

Cette amélioration sera extrêmement utile pour ajouter beaucoup de contexte personnel et d’informations au moment de la requête. Des cinéastes pourraient télécharger leur film entier et demander à Gemini ce que les critiques pourraient dire ; des entreprises examineront des masses de documents financiers. Ainsi de suite.

Gemini 1.5 ne sera disponible que pour les utilisateurs professionnels et les développeurs, via Vertex AI et AI Studio de Google. À terme, il remplacera Gemini 1.0, et la version standard de Gemini Pro. Vous devrez payer un supplément pour obtenir le million. Google teste également les limites de sécurité et d’éthique du modèle, en particulier en ce qui concerne la nouvelle fenêtre de contexte plus grande.