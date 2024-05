Google ajoute des fonctionnalités d’IA aux Chromebook

Google a annoncé aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour sa gamme d’appareils Chromebook Plus, comme un assistant d’écriture, un créateur de fonds d’écran et un accès facile à son agent avancé Gemini.

Les portables Chromebook Plus sont des appareils axés sur la productivité avec des exigences minimales en matière de spécifications. L’entreprise a également dévoilé de nouveaux modèles Chromebook Plus de HP, Acer et Asus.

Des fonctionnalités Gemini sont ajoutées à Maps et aux appels pour la détection de fraude lors de sa conférence Google I/O pour les développeurs plus tôt ce mois-ci. Google place maintenant l’icône Gemini dans le tiroir des applications de ses Chromebook.

Les utilisateurs qui achètent un nouveau Chromebook Plus recevront le forfait Google One AI Premium pendant 12 mois. Ce forfait leur permet d’accéder à Gemini Advanced, 2 To de stockage et Gemini dans Docs, Sheets, Slides et Gmail.

Plus tôt cette année, Google a introduit un outil d’écriture dans Chrome pour aider les gens à écrire ou à reformater du texte n’importe où. L’entreprise ajoute maintenant cette capacité de réécriture de texte à l’échelle du système sur les appareils Chromebook Plus. Les utilisateurs peuvent sélectionner du texte sur des PDF, des sites web ou des applications web pour les aider à modifier le ton et la longueur.

Google ajoute également un outil aux Chromebook Plus pour permettre aux gens de générer des fonds d’écran et des arrière-plans de vidéoconférence grâce à des invites guidées. L’année dernière, l’entreprise a également ajouté un outil de fond d’écran basé sur l’IA générative à Android 14.

Les appareils Chromebook Plus bénéficient également d’un éditeur magique alimenté par l’IA générative dans Google Photos. Cette fonctionnalité vous permet de déplacer ou de redimensionner des objets sélectionnés, et l’IA s’occupe de la régénération de l’arrière-plan en fonction des modifications.

Fonctionnalités pour tous les Chromebook

Les Chromebook d’entrée de gamme et les Chromebook existants recevront également de nouvelles fonctionnalités. Google facilite notamment la configuration d’un nouvel appareil Chromebook. Vous pouvez maintenant scanner un code QR depuis votre téléphone Android lors de la configuration, et votre téléphone partagera des détails essentiels comme les informations d’identification Wi-Fi et les informations de compte Google.

Les Chromebook bénéficient également d’une intégration pratique des tâches dans la vue du calendrier. Vous pouvez appuyer sur la vue du calendrier en bas à droite et consulter toutes vos tâches à faire à partir de toutes les applications Google Workspace.

La prise en charge de l’enregistrement des captures d’écran au format GIF apparaît, tout comme un nouveau tableau de bord de jeu avec la possibilité de mapper les commandes mobiles aux touches.

Fonctionnalités à venir

Certaines des fonctionnalités restent à venir sur les Chromebook. L’année dernière, une souris de jeu accessible grâce à Project Gameface a vu le jour. Elle permet de contrôler l’appareil par les mouvements du visage et de la tête. Google travaille maintenant à l’intégration de cette fonctionnalité dans Chrome OS pour permettre aux utilisateurs de naviguer dans l’interface par des gestes.

Les Chromebook bénéficieront également de résumés de lecture de sites web et de documents générés par Gemini. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de poser des questions sur les documents ou les articles.

Google ajoutera une nouvelle fonctionnalité de continuité pour vous permettre de reprendre des tâches comme la lecture d’un article que vous avez laissé en suspens sur Chrome sur votre téléphone. Lorsque cette fonctionnalité sera déployée, chaque fois que vous ouvrirez votre ordinateur portable, un écran vous montrera les fenêtres, les applications et les onglets suggérés que vous avez laissés ouverts sur d’autres appareils.

En plus des annonces de fonctionnalités, Google a également dévoilé six nouveaux Chromebooks – quatre Chromebook Plus et deux Chromebooks économiques – de HP, Acer et Asus. Ces Chromebooks vont d’un prix abordable de 400 $ à 1000 $.