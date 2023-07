Google Bard disponible en Europe, mais toujours pas au Canada

Google a apporté quelques améliorations à son dialogueur de prochaine génération Bard. L’application devant rivaliser avec ChatGPT d’OpenAI parlera désormais 43 langue de plus, y compris l’arabe et le français. Elle sera disponible en Europe, là où la loi compliquait sa mise en ligne. Mais Bard reste toujours indisponible à partir du Canada.

Google a apporté des améliorations en lien avec la confidentialité des données qui sont partagées à Bard par ses utilisateurs. Cette mise à jour rend le service web conforme aux exigences contenues dans la loi européenne et qui ont été demandées à Google par l’Union européenne pour que Bard puisse être autorisé sur son territoire.

Google ne donne aucune indication de quand, ou même de si, Bard sera un jour disponible au Canada. On sait que Google et le gouvernement fédéral sont présentement dans une lutte à quatre, avec Meta et les médias canadiens, autour de la nouvelle Loi sur les nouvelles en ligne qui veut obliger les deux géants technologiques à rétribuer financièrement les médias desquels ils tirent des contenus pour générer leurs propres revenus publicitaires.

Google craint probablement la future Loi sur les données et l’intelligence artificielle qu’Ottawa devrait adopter dans les prochains mois et qui vise à responsabiliser les entreprises derrière des technologies d’IA comme Google et OpenAI, entre autres.

Google travaille fort pour rendre Bard de plus en plus attrayant. L’entreprise a pris un dur coup quand OpenAI a mis en ligne ChatGPT, un dialogueur évolué qui pourrait à terme menacer le moteur de recherche de Google, notamment.Bard, de son côté, continue de s’améliorer, mais il ne reçoit encore aujourd’hui qu’une fraction du trafic web que reçoit ChatGPT. Les experts estiment que Bard génère 140 millions de visites par mois, contre plus d’un milliard pour ChatGPT.