Google Photos reçoit une mise à niveau qui inclut le Magic Editor

Google Magic Editor sera maintenant gratuit pour tous dans Google Photos.

Google étend l’accès à ses outils d’édition qui étaient auparavant réservés aux appareils Pixel et aux abonnés payants. Cette expansion comprend également la Gomme Magique de Google, qui supprime les éléments indésirables des photos ; Photo Unblur, qui utilise l’apprentissage automatique pour rendre plus nettes les photos floues ; Portrait Light, qui permet de modifier la source de lumière sur les photos après coup, et bien d’autres outils.

Magic Editor a été lancé avec les Pixel 8 et 8 Pro. Il simplifie radicalement la retouche photo avancée. Changez la couleur du ciel, repositionnez des éléments, supprimez des objets indésirables – le tout grâce à l’IA.

Google impose toutefois certaines exigences en matière de matériel pour pouvoir utiliser ses outils. Sur Chrome OS, par exemple, l’appareil doit être un Chromebook Plus avec Chrome OS version 118+ ou disposer d’au moins 3 Go de mémoire vive. Sur mobile, l’appareil doit exécuter Android 8 ou plus, ou du côté de l’iPhone, iOS 15 ou plus.

L’entreprise note que les tablettes Pixel seront désormais également prises en charge.

Le Magic Editor sera disponible sur tous les appareils Pixel, tandis que les utilisateurs iOS et Android (dont les téléphones répondent aux exigences) bénéficieront de 10 sauvegardes Magic Editor par mois. Pour aller au-delà, ils devront toujours souscrire à un abonnement Google One Premium – soit 2 To de stockage et plus.

D’autres fonctionnalités, comme la fonction Best Take à base d’IA qui fusionne des photos similaires pour créer un seul cliché où tout le monde sourit, resteront disponibles uniquement pour les Pixel 8 et 8 Pro.Cette mise à jour sera déployée à partir du 15 mai (sous réserve de compatibilité avec votre appareil). Les utilisateurs iOS/Android sans abonnement Google One bénéficieront de 10 sauvegardes Magic Editor par mois.