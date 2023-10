Google Pixel Watch 2 : même format, plus de muscle

Google a profité du lancement de ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro pour dévoiler la deuxième génération de sa montre connectée, la Pixel Watch.

La Pixel Watch 2 reprend les dimensions de sa prédécesseure, mais ses matériaux sont nouveaux et elle est un peu plus légère. Son affichage est identique. Son bracelet peut être remplacé à volonté, et comme Google utilise les mêmes connecteurs qu’avant, les bracelets de la Watch et de la Watch 2 sont les interchangeables.

Fitbit et Wear OS 4

Pour rendre sa montre plus polyvalente, Google a puisé dans les fonctions des montres Fitbit, une marque qui appartient désormais à Google à part entière. L’affichage des données d’activité sont plus détaillées et plus faciles à comprendre d’un seul coup d’œil.

Le système de la Pixel Watch demeure toutefois Wear OS 4. Celui-ci est compatible avec une foule d’applications tierces. On y trouve aussi Gmail, Google Maps et Youtube Music, ce qui rend cette montre relativement polyvalente même sans la présence d’un téléphone à proximité.

Wear OS permet de garder le cadran de la montre allumé en permanence. Malgré cela, Google promet 24 heures d’autonomie par charge.

Une mécanique renforcée

La Pixel Watch 2 a droit à un processeur à quatre cœurs plus puissant qu’avant. On a aussi rehaussé ses capteurs. Le moniteur cardiaque est beaucoup plus précis. Un nouveau capteur de la température cutanée fait aussi son apparition, ainsi qu’un capteur électrodermal.

Les données fournies par ces capteurs sont interprétées plus efficacement par l’IA embarquée sur la montre. Celle-ci promet de fournir de l’information plus personnalisée sur la performance de son utilisateur, sur son état de santé plus général, et autres.

Versions WiFi ou LTE

La Pixel Watch 2 est mise en vente le 12 octobre mais peut être précommandée aujourd’hui. Google la propose en deux versions : la Pixel Watch WiFi coûte 480$. La Pixel Watch 2 à antenne LTE coûte 550$.Les gens qui cherchent plutôt un bracelet d’exercice ou qui préféreraient quelque chose de plus compact peuvent se rabattre sur le Fitbit Charge 6, qui vient aussi d’être annoncé par Google.