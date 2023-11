GraphCast: l’IA de Google qui prédit la météo dix jours d’avance!

On attendait la révolution de l’intelligence artificielle, mais peut-être pas là où Google est en train de l’appliquer, soit dans les prévisions météorologiques.

DeepMind, la filiale spécialisée dans le développement de l’IA pour Google, a mis au point un modèle prédictif des conditions météorologiques qui serait particulièrement efficace. Appelé GraphCast, l’outil développé par DeepMind serait en mesure de prédire la météo avec une précision étonnamment bonne jusqu’à 10 jours à l’avance.

Les chercheurs de DeepMind ont ainsi testé depuis six mois leur outil. Leur conclusion est plus qu’éloquente. «Les conditions météo jusqu’à 10 jours à l’avance sont prédites avec plus de précision et beaucoup plus rapidement que le système de simulation météorologique utilisé de façon générale par l’industrie», écrit Google sur son blogue.

Un des faits saillants de GraphCast est qu’il aurait été en mesure de prédire avec un haut degré de succès le déplacement en septembre dernier de l’ouragan Lee, qui a touché les États-Unis puis le Canada. GraphCast a pu modeler les mouvements de Lee neuf jours d’avance. Les modèles traditionnels ne peuvent aller plus loin que six jours d’avance.

On imagine comment un tel outil pourra à l’avenir aider les autorités à anticiper les événements météo plus dangereux et alerter la population assez tôt pour qu’elle s’en protège.

En tout, GraphCast a été jusqu’ici plus fiable que les modèles classiques dans 90 pour cent des cas. L’outil d’IA n’a par ailleurs besoin que d’une minute pour établir des prévisions météo, et il peut être opéré à partir d’un simple ordinateur, plutôt que d’une série de serveurs énergivores.

Google précise que GraphCast a déjà été adopté par des agences météorologiques un peu partout dans le monde, ce qui est le but de l’opération. Évidemment, on ne serait pas contre l’intégration de cette IA dans l’application météo des téléphones Android…