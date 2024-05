Lancement d’Assassin’s Creed Mirage sur iOS

Ubisoft a révélé que Assassin’s Creed Mirage sera disponible sur IOS (l’App Store) le 6 juin 2024 pour l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, équipés de la puce électronique A17, ainsi que pour l’iPad Air et l’iPad Pro, équipés d’une puce M1 ou version ultérieure.

Sorti sur consoles et PC le 5 octobre 2023, Assassin’s Creed Mirage est le dernier opus de la saga à succès d’Ubisoft. Il sera le premier titre de la série à être adapté en natif sur les appareils mobiles. Les joueurs pourront ainsi explorer Bagdad au 9ème siècle en incarnant Basim, un jeune voleur grimpant au rang de Maître Assassin.

Développé par Ubisoft Sofia, les versions iPhone et iPad du jeu offrent une expérience de jeu similaire à celle de la version console. Les contrôles du jeu ont été spécialement adaptés aux écrans tactiles de l’iPhone et de l’iPad, offrant ainsi une expérience de jeu intuitive, confortable et immersive. De plus, la progression et la sauvegarde multiplateforme seront disponibles via Ubisoft Connect, permettant aux joueurs de transférer leur progression entre différentes plateformes.

Assassin’s Creed Mirage sera disponible en téléchargement gratuit le 6 juin pour IOS, offrant aux joueurs 90 minutes de jeu. La version complète du jeu prend en charge l’Achat Universel et pourra être débloquée avec un achat unique intégré au jeu à 69,99$ CAD. Les précommandes sont désormais ouvertes.