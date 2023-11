GTA 6 se veut beaucoup plus réaliste

En avril 2023, un brevet déposé par Take-Two Interactive a révélé des informations passionnantes sur les améliorations à venir dans GTA 6. Intitulé “Système et méthode pour la locomotion de personnages virtuels,” ce brevet décrit une nouvelle méthodologie pour créer les mouvements et les animations des personnages dans un jeu. Au lieu de créer des animations pré-définies pour chaque situation, ce nouveau système repose sur la construction d’animations à partir de “blocs” de mouvement. Ces blocs, lorsqu’ils sont assemblés, génèrent des animations uniques en fonction de différents critères, tels que la position des personnages et leur contexte (météorologique, spatial, psychologique, etc.).

Concrètement, cela signifie que les artistes peuvent créer des animations réalistes en assemblant ces blocs de mouvement. Selon un utilisateur Reddit du nom de Tobbelobben30, “vous verrez les personnages se déplacer en fonction du temps, de leur niveau d’énergie et de leurs blessures.” En d’autres termes, les personnages du jeu réagiront de manière plus naturelle et cohérente en fonction de leur environnement et de leur état physique et mental.

Cela aura un impact significatif sur les personnages non-joueurs (PNJ), qui se déplaceront de manière plus réaliste et seront plus conscients de leur environnement. Si ce système est associé à une intelligence artificielle réaliste, l’immersion des joueurs dans le monde du jeu n’en sera que renforcée.

Actuellement, l’attente se focalise sur une annonce officielle du jeu, incluant une date de sortie et un trailer. Les joueurs du monde entier attendent avec impatience ces informations cruciales, dans l’espoir de découvrir ce que GTA 6 réserve dans l’avenir du jeu vidéo.