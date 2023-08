iPhone 15, Apple Watch Series 9 : à quoi s’attendre de la conférence Wonderlust d’Apple 

L’invitation est lancée : Apple dévoilera la prochaine génération de son iPhone et son Apple Watch le 12 septembre prochain en direct de l’Apple Park à Cupertino, en Californie. Le nom de l’événement: Wonderlust, ou «besoin d’émerveillement», ce qui, on va se le dire, fonctionne moins bien en français que dans la langue de Steve Jobs.

Cela dit, tout le monde pourra regarder cet événement en direct, en personne ou en ligne, puisqu’il sera diffusé sur le site web d’Apple, sur YouTube et sur Apple TV.

iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Beaucoup d’information a déjà coulé sur Internet à propos des différents modèles de l’iPhone 15. On sait déjà que le modèle d’entrée de gamme, avec écran de 6,1 pouces, devrait se vendre au même prix que l’iPhone 14. En dollars américains du moins, soit 799$US. La variation du taux de change pourrait affecter son prix en dollars canadiens, mais devrait se situer autour des 1099$.

L’iPhone 15 Plus revient lui aussi avec un écran de 6,7 pouces et plus d’autonomie. Apple devrait d’ailleurs insister sur ce détail, la batterie de l’iPhone 14 proposait une autonomie plutôt courte. Le nouveau modèle devrait corriger cela.

iPhone 15 Pro et Pro Max

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max seront de même dimension mais devraient hériter d’un boîtier en titane, plutôt qu’en aluminium, pour être plus légers et plus minces. Dans les quatre cas, on s’attend à ce que la bulle noire autour de l’écouteur au haut de l’écran, appelée Dynamic Island par Apple, soit de mise.

La caméra devrait être améliorée partout. On s’attend à un nouveau téléobjectif sur l’iPhone 15 Pro Max capable d’un zoom optique 5x ou 6x.

Un port USB-C devrait remplacer le port Lightning partout.

Apple Watch Series 9

La nouvelle génération de l’Apple Watch ne devrait pas être majeure. À moins qu’Apple fasse le même coup qu’avec l’iPhone X et présente une Apple Watch X qui saute une génération. Allez savoir.

La rumeur parle d’une Watch Series 9 animée par un processeur plus puissant, appelé S9. Celui-ci serait inspiré du processeur A15 et améliorerait sensiblement l’autonomie de la montre et la vitesse de chargement de ses applications.

Apple Watch Ultra 2

L’Apple Watch Ultra a été lancée l’automne dernier et on parle déjà d’une nouvelle version de cette montre plus haut de gamme, qui cible une clientèle d’amateurs de plein air un peu plus extrême. Peut-être verra-t-on les appels d’urgence par satellite de l’iPhone 14 être offerts sur la Watch Ultra 2? Pas impossible.

Les rumeurs sont plutôt minces sinon à son sujet. Un nouveau processeur et une autonomie améliorée pourraient être au programme. Un boîtier en titane gris foncé pourrait faire son apparition au catalogue. Elle sera certainement reconnaissable visuellement. Son prix devrait être le même, à 1099$.

De nouveaux bracelets seront certainement présentés pour l’occasion.