La Fin de Final Fantasy 7 Rebirth Expliquée

Final Fantasy 7 Rebirth est le deuxième jeu d’une trilogie proposée, ce qui signifie que certains joueurs peuvent être curieux de savoir comment le jeu se termine. Si pour beaucoup, la conclusion de ce deuxième opus est troublante, nous vous expliquons ici la fin de fin de Final Fantasy 7 Rebirth.

À la fin de Final Fantasy 7 Remake, le développeur Square Enix a établi que tout était possible avec sa refonte du JRPG emblématique. Ce qui était autrefois canon pourrait être changé de diverses manières, ou il pourrait suivre un format similaire à l’original, mais avec quelques légères modifications. Maintenant que Final Fantasy 7 Rebirth est sorti, la question qui trotte dans l’esprit de la plupart des fans est de savoir si ce deuxième jeu de la trilogie déviera également de la structure de l’original. Plus précisément, ils voulaient savoir comment cela se terminerait et plus précisément si Aerith mourrait ?

Qui sont les Whispers dans Final Fantasy 7 ?

Pour mieux comprendre les concepts en jeu dans l’univers du remake de Final Fantasy 7, il faut parler des Whispers qui sont des entités du destin. Dans Final Fantasy 7 Remake, il est révélé que seuls certains personnages du jeu peuvent voir ces Whispers, et leurs interactions avec eux essaieront généralement de pousser le récit à refléter celui de l’original. Par exemple, Aerith est sauvée par les Whispers pour l’empêcher de rencontrer un destin différent de celui qui lui est prescrit.

Dans Final Fantasy 7 Rebirth, nous apprenons qu’il y a deux types de Whispers : les Whispers de lumière et de ténèbres. Les Whispers de lumière tentent de maintenir les événements du jeu conformes au destin (c’est-à-dire identiques à l’original), tandis que les Whispers de ténèbres sont contrôlés par Sephiroth. Nous voyons les deux types de Whispers tout au long de Final Fantasy 7 Rebirth, mais leur présence est particulièrement forte dans la fin.

Comment se termine Final Fantasy 7 Rebirth ?

Square Enix avait révélé à l’avance que Final Fantasy 7 Rebirth se conclurait à la Capitale oubliée. Pour les fans de FF7, cela signifiait que la conclusion comporterait soit la mort d’Aerith, une variation de la mort d’Aerith, soit sa survie. Nous étions loin de nous douter que nous aurions les trois !

Après qu’Aerith parte seule à la Capitale oubliée, Cloud la rejoint alors qu’elle est agenouillée en train de prier. C’est une scène emblématique de Final Fantasy 7, mais les Whispers tournent autour d’elle dans Rebirth. Cloud avance vers elle, mais les Whispers tentent de le retenir. Alors qu’il utilise son épée pour les repousser, Cloud lutte pour lever son épée juste devant Aerith, et c’est là que Sephiroth descend avec sa lame de Masamune prête à donner le coup de grâce à la Cetra.

Étonnamment, Cloud se libère des Whispers et dévie la lame de Sephiroth, qui s’envole et se plante dans le sol. Pendant un moment, il semble que les prédictions étaient correctes et que Final Fantasy 7 Rebirth change le destin d’Aerith.

Aerith meurt-elle dans Final Fantasy 7 Rebirth ?

Mais alors, quelque chose d’étrange se produit. Les images clignotent de la même manière qu’elles le font lorsque Cloud lutte avec ses souvenirs, et nous voyons le sang d’Aerith se répandre de la Masamune, comme si Sephiroth avait réussi dans ses efforts. Aerith commence alors à tomber et son nœud de ruban se défait, tandis que la Materia blanche qu’elle gardait cachée tombe lentement de la plateforme et tombe dans l’eau en dessous.

Les coupures brutales se poursuivent, montrant différentes versions de la même scène. Dans un plan, Aerith est inerte mais apparemment indemne, mais dans un autre, nous voyons du sang est sur ses vêtements et son poignet. Pendant ce temps, Cloud pleure en tenant Aerith dans une version de la scène, tandis que dans une autre, il mime des mots qui ne sont jamais entendus. Simultanément, seuls les Whispers blancs tournent autour des deux, laissant entendre que le destin est de retour sur la bonne voie.

Sephiroth explique que la confluence des mondes et des émotions a commencé, suggérant qu’un univers où Aerith meurt et celui-ci se fondent maintenant littéralement l’un dans l’autre, et qu’Aerith ne semble pas devoir s’en sortir, indépendamment des efforts de Cloud.

Les Boss Finaux dans Final Fantasy 7 Rebirth

Dans une scène extrêmement émotive, Aerith accepte son destin et Cloud est forcé d’en faire de même. Sephiroth se moque de lui et les combats commencent. Le groupe affronte d’abord une autre itération de Jenova appelée Jenova-Vie, avec différents membres du groupe soit avec Cloud soit formant leurs propres groupes uniques. C’est l’occasion de voir tout le monde, de Barrett à Cait Sith, briller, tandis que tout le monde travaille ensemble pour abattre cette dernière menace de Jenova.

Une fois ce combat terminé, Sephiroth défie Cloud, qui s’unit à Zack Fair dans l’univers alternatif créé à la fin de Final Fantasy 7 Remake. Ils ont un duel rapide avec Sephiroth avant que les deux ne soient séparés et que Sephiroth se transforme en Sephiroth Reborn, une créature massive qui est un boss final apparu pour la première fois dans FF7 Original.

Tout au long du combat contre Sephiroth Reborn, l’action passe entre plusieurs groupes différents, dont Cloud seul ; Barrett, Caith Sith et Red XIII ; Zack seul ; et Tifa, Yuffie et Red XIII. C’est un affrontement épique qui amènera les joueurs à changer de stratégies et à faire face à des obstacles apparemment insurmontables. Et puis l’action revient à Cloud.

Ici, Cloud est une fois de plus face à Sephiroth dans sa forme “Ange à une aile”, mais Aerith apparaît pour l’aider. C’est un affrontement épique que les fans de Final Fantasy 7 devraient aimer pour ses visuels et sa bande-son, mais aussi pour l’espoir qu’il pourrait susciter.

Bien que Sephiroth soit vaincu à la fin du combat, le groupe, et plus précisément Cloud, ne se sent guère victorieux. Aerith part après un moment tendre avec Cloud, et Zack retourne dans son univers. La scène se déroule ensuite à nouveau dans la Capitale oubliée et Cloud soulève le corps d’Aerith en lui disant de se réveiller. Chose qu’elle fait.

Le Destin d’Aerith dans Final Fantasy 7

Rebirth Bien qu’il puisse sembler qu’il s’agisse d’une joyeuse réunion pour Cloud et Aerith, il devient clair dans la scène suivante que tout n’est pas comme il semble. Aerith n’est visible que de Cloud, tandis que le reste du groupe la pleure. Cid répare le Tiny Bronco pour se préparer à poursuivre la traque de Sephiroth, tandis que Cloud et Aerith partagent quelques moments ensemble. Cloud voit également que, en plus de la Matéria vide (qui était autrefois la matière blanche), il a également la Matéria noire. Il fusionne cette dernière avec sa Buster Sword et dit au groupe qu’ils doivent se diriger vers le Nord pour trouver Sephiroth.

Après une dernière scène avec Aerith, Cloud monte dans le Tiny Bronco, qui s’envole à nouveau. Aerith les observe depuis le sol, n’étant plus un membre clé du groupe.

Nous vous expliquons cette fin

Bien que la fin de Final Fantasy 7 Rebirth puisse être un peu confuse, il semble clair qu’Aerith n’est plus en vie. Comment cela s’est-il exactement produit relève de l’interprétation, mais l’idée semble être que les événements du Remake qui ont dévié de la structure de l’original sont maintenant contraints de composer avec des scènes de l’original qui réécrivent la réalité. Peut-être que dans le troisième jeu de la trilogie Final Fantasy 7 Remake, nous verrons des visions d’Aerith, comme une sorte de fantôme.

La plus grande question, cependant, est de savoir ce que cela signifie pour le monde de Zack, où Aerith est probablement toujours en vie. Marlene expliquait qu’aider Cloud sauverait Aerith, mais au moins dans l’univers principal, cela ne s’est pas produit. Peut-être que le fait que Zack aide l’équipe à vaincre Sephiroth Reborn permettra à sa version d’Aerith de survivre, ou de se réveiller…

Square Enix ne révèle pas grand-chose sur cette réalité alternative dans Final Fantasy 7 Rebirth, il reste donc beaucoup de théories à élaborer autour de ce récit secondaire. Aerith pourrait-elle continuer à être un personnage principal dans cette réalité alternative ? Les deux réalités se mélangeront-elles dans le troisième jeu ? Et surtout, Final Fantasy 7 Remake Part 3 se terminera-t-il de la même manière que l’original ou différemment ?

Les Mondes Multiples de Final Fantasy 7 Rebirth Expliqués

Comme beaucoup le soupçonnaient, le jeu nous présente deux univers distincts : celui dans lequel nous évoluons tout au long de Remake, et celui dans lequel Zack survit. Ces univers, appelés “mondes” dans le jeu, diffèrent sur de nombreux points mais possèdent un élément unique permettant de les identifier : la mascotte Stamp.

Dans le monde principal, nous rencontrons à plusieurs reprises ce petit chien. Il s’agit d’un Beagle portant un casque militaire, utilisé par AVALANCHE pour se repérer dans les souterrains. Cependant, son importance est révélée lors de la séquence avec Zack, où un emballage de chips nous montre une autre version de Stamp, un Fox-terrier. Ainsi, Stamp guide les joueurs à travers les multiples mondes.

Stamp Beagle : C’est le monde où commence l’aventure de Remake. Les événements se déroulent principalement ici, bien que cet univers ne soit pas forcément le même que celui du jeu original de 1997. Aerith semble consciente d’autres mondes et possibilités, comme en témoignent ses références à des événements futurs.

Stamp Fox-terrier : Dans ce monde, Zack survit. On le voit à la fin de Remake, alors qu’il hésite entre sauver Cloud et arrêter Biggs. Il décide finalement d’aller voir Hojo à la Shinra, restant ainsi dans le même univers, comme le montre une pancarte en arrière-plan. Cependant, son destin reste incertain après avoir affronté une armée de soldats.

Stamp Carlin : Si Zack avait choisi d’arrêter Biggs, il aurait rejoint ce monde. Là, il rencontre Biggs en train de manger des chips, nous montrant une autre version de Stamp, un Carlin. Après une brève discussion, Biggs est tué et Zack s’enfuit. Son sort ultérieur reste inconnu.

Stamp Shiba Inu : Ce monde est créé lorsque Zack ne peut choisir entre Cloud et Biggs. Un troisième Zack, incapable de prendre une décision, se retrouve devant l’église du secteur 5. Il est ensuite envoyé dans le néant par Sephiroth. Ce Zack parvient finalement à rejoindre Cloud lors du combat final.

Stamp Spitz loup : Lorsque Cloud et Aerith tombent à la fin du chapitre 13, ils se réveillent dans ce monde. On pense d’abord qu’il s’agit du monde du Stamp Fox-terrier, mais une peluche du Stamp Spitz loup confirme qu’il s’agit d’un cinquième univers. Aerith confie à Cloud une matéria blanche avant de le renvoyer dans l’univers Stamp Beagle.

Ces cinq mondes sont les principaux présentés jusqu’à présent, mais d’autres pourraient exister. Il n’est pas précisé dans quel monde Zack se réveille à la fin, mais sa dernière ligne de dialogue laisse penser qu’il retrouvera Cloud et les autres.

Ces révélations soulignent que la frontière entre les mondes est mince, avec la possibilité de passer d’un monde à l’autre. De plus, chaque choix majeur ou événement crée un nouveau monde, donnant une nouvelle dimension à l’histoire. La mort d’Aerith, bien que différente de l’originale, est remplacée par des mystères et des retournements de situation.

Alors Aerith est-elle morte?

La mort d’Aerith dans Final Fantasy VII Rebirth est sujette à interprétation. À la fin du jeu, Cloud parvient à la retrouver après avoir traversé seul le mur du Destin, affrontant des obstacles mentaux représentés par des Fileurs. Malgré les tentatives des Fileurs noirs de le pousser à la tuer, il résiste et parvient à contrer l’attaque de Sephiroth. Cependant, l’écran devient flou et on voit finalement une lame transperçant le corps d’Aerith.

Deux possibilités se présentent alors : soit Cloud est manipulé par Sephiroth qui lui fait croire qu’Aerith est sauve, soit Aerith est effectivement sauvée mais dans un autre monde. La séquence suivante est confuse, montrant deux réalités se chevauchant : une où Cloud pleure la mort d’Aerith comme dans le FF VII original, et une autre où elle semble juste inconsciente.

Dans le monde de Cloud, il est le seul à avoir traversé le mur du Destin et est conscient des changements. Il continue de voir Aerith vivante, entourée de Fileurs blancs, tandis que le reste de l’équipe reste dans le monde Stamp Beagle où Aerith est morte et où ils ont assisté à ses funérailles. Cloud semble donc être entre deux mondes, persuadé qu’Aerith est vivante, ce qui inquiète le reste de l’équipe qui le voit dans le déni.

Ainsi, Aerith est bel et bien morte dans le monde de Final Fantasy VII Rebirth, mais il existe au moins une dimension où elle est en vie. De plus, avec l’intégration de la Rivière de la Vie, Aerith semble dotée de nouveaux pouvoirs qui rendent sa disparition relative.