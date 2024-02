La vraie raison derrière l’application Apple Sports

L’application gratuite pour iPhone permet aux fans de sport de suivre les scores, les statistiques et plus encore en temps réel.

L’application est conçue pour être rapide et simple. Elle met en avant les ligues et les équipes favorites des utilisateurs, avec une interface facile à utiliser conçue par Apple.

Apple Sports est disponible dès maintenant sur l’App Store aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Avec Apple Sports, les amateurs de sport peuvent suivre leurs équipes et ligues favorites, y compris les ligues professionnelles nord-américaines. Il est possible de personnaliser son tableau de bord pour afficher les matchs et les ligues favorites. Évidemment, le pointage est indiqué en direct, ainsi que les faits saillants des parties à mesure qu’elles se déroulent.

Les utilisateurs peuvent aussi consulter les statistiques des équipes et les détails de l’alignement et même vérifier les cotes de paris en direct. Les matchs en direct sont ensuite proposés sur l’application Apple TV. Apple Sports se synchronise également avec vos favoris dans l’application Apple TV et Apple News.

Long terme

La rivalité s’échauffe dans le marché des services en ligne de diffusion en direct. Ces dernières années, le sport s’est mis à prendre de plus en plus de place, mais le marché demeure éclaté, si bien que les téléspectateurs rechignent à payer pour plusieurs services différences pour accéder à tout leur contenu favori.

Les analystes demeurent prudents quant à savoir lequel des géants du numérique – Amazon, Apple, Disney, Netflix et les autres – finiront par tirer leur épingle du jeu. Leur pari est qu’on ne le saura pas avant au moins la fin de la décennie.

Ces mêmes analystes pensent que les plateformes qui s’en tireront le mieux sont celles qui offriront l’expérience intégrée la plus complète, au-delà de la simple diffusion en direct des parties.Avec son application Sports, Apple apaise l’irritant pour plusieurs amateurs de sport qui consiste à suivre plusieurs ligues et plusieurs équipes en même temps à partir de plusieurs sources différentes.