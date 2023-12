L’application chinoise Temu est l’appli la plus populaire de l’App Store en 2023

L’App Store d’Apple attire chaque semaine 650 millions de personnes et est un bon indicateur des tendances numériques les plus populaires au pays.

Sans surprise, dans une année où l’inflation a été galopante et où les réseaux sociaux ont grandement changé, son palmarès des applications les plus populaires est un mélange de magasinage en ligne à rabais, de réseaux sociaux jusqu’ici inédits et d’autres outils de mobilité et de communication.

Ainsi, parmi les dix applications gratuites les plus populaires se trouvent deux applications chinoises très critiquées, Temu et TikTok. Des experts en cybersécurité ont soulevé des doutes sur l’objectif réel de ces applications. Temu, une plateforme de magasinage en ligne à rabais, n’est pas rentable et perdrait même de l’argent chaque fois qu’un internaute canadien effectue une transaction dans son application. Mais l’appli récolterait des données sur ses utilisateurs qui iraient, selon certains experts, bien au-delà de ce qu’autorisent normalement iOS et Android, les systèmes mobiles d’Apple et de Google.

Ces données auraient une valeur intéressante auprès d’acheteurs tiers qui s’en serviraient pour mieux pister ou mieux cibler les internautes mobiles nord-américains, craignent ces mêmes experts.

TikTok de son côté est un réseau social divertissant qui est peut-être même abrutissant et qui en Chine n’est pas disponible. Là-bas, c’est un réseau social d’apprentissage et d’éducation qui le remplace. Bien des gens pensent que Tiktok a été créé pour déconcentrer les jeunes Américains et donner un avantage concurrentiel aux futurs cerveaux chinois dans des matières jugées essentielles à l’économie nationale, comme la science et les mathématiques.

L’application de navigation Google Maps et le moteur de recherche Google, les réseaux sociaux Instagram et Threads de Meta, WhatsApp, l’application de messagerie Gmal et l’Authenticator de Microsoft font aussi partie du top 10 des applications gratuites les plus populaires sur l’App Store au Canada en 2023.

En deuxième position se retrouve par ailleurs un éditeur vidéo appelé CapCut.