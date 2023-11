L’application Message d’Apple bientôt sur Android

Apple vient d’annoncer son intention d’adopter la norme RCS pour des messages texte enrichis, ce qui pourrait rendre sa fameuse messagerie compatible avec la plateforme Android.

La norme RCS (pour «Rich Communication Services») a été développée ces dernières années pour rendre plus universelles des fonctions évoluées de messagerie texte qu’on trouve déjà sur l’iPhone. L’indication d’écriture en temps réel, l’état de lecture des plus récents messages et les images et vidéos de plus grande qualité en font partie.

Surtout, la norme RCS permet d’envoyer des messages texte via WiFi, ce qui n’est pas possible avec la messagerie SMS traditionnelle. Ce seul détail devrait suffire à réjouir les utilisateurs d’un téléphone sans fil peu importe sa marque, puisque ça facilitera grandement la communication là où les réseaux mobiles sont plus difficilement accessibles.

Depuis plusieurs mois, les fabricants de téléphones Android ont demandé publiquement à Apple de joindre les rangs pour faire de la norme RCS une norme d’industrie. Même que Google a depuis au moins deux ans demandé plus d’une fois à son rival d’ouvrir sa messagerie pour que les communications entre iPhone et Android soient plus fluides.

Les fameuses bulles vertes de la messagerie d’Apple irritent bien des gens au plus haut point. Elles signifient que les messages proviennent du propriétaire d’un téléphone qui n’est pas de marque Apple.

Plus tôt cette semaine, Apple a donc confirmé qu’il comptait ajouter la norme RCS à son application Messages quelque part au cours de la prochaine année.«Nous pensons que la norme RCS apportera une meilleure interopérabilité comparativement aux SMS et aux MMS. Elle devrait fonctionner parallèlement à iMessage, qui va continuer d’offrir l’expérience la plus sûre et la plus efficace pour les utilisateurs Apple.»