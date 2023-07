Le Nothing Phone (2) sera officiellement vendu au Canada

Bonne nouvelle pour les amateurs des téléphones Android qui sortent du lot. Nothing Tech a annoncé plus tôt ce mois-ci que le Phone (2), la deuxième version de son téléphone, sera vendue au Canada. La moins bonne nouvelle: ce ne sera pas une aubaine.

Trois modèles du Phone (2) seront offerts au pays : la version de base aura 8 go de mémoire vive et 128 go de stockage. Une seconde version aura 12 go de mémoire vive et 256 go de stockage. La troisième version aura aussi 12 go de mémoire vive, en plus de 512 go de stockage interne.

Le prix démarre à 929$ pour le modèle de base. Ça grimpe à 1099 $ pour la version la plus équipée.

Les options de couleurs du boîtier sont pas blanc et gris. La particularité des produits Nothing est qu’ils sont dépouillés d’ornements trop tape à l’œil. On pourrait quand même arguer que leur boîtier transparent est en soi assez tape à l’œil lui-même. Chose sûre, ça confère au Phone (2) un style unique sur le marché.

Sous le capot, le Phone (2) sera animé par un processeur Snapdragon 8 Gen 1+ de Qualcomm, ce qui devrait en faire un appareil assez performant. Nothing est un fabricant d’appareils mobiles établi en Chine et fondé par le fondateur de OnePlus Carl Pei.