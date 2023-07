Le succès de Netflix et la fin du partage des comptes en ligne

Netflix a publié ses plus récents résultats financiers et le constat est limpide : sa stratégie qui vise à mettre fin au partage par des gens qui résident à différentes adresses de leur information de connexion fonctionne. Il est facile d’imaginer que ça va inspirer tous les autres services en ligne…

Netflix a annoncé une hausse de 8% de se nombre d’abonnés durant le deuxième trimestre de son exercice financier de 2023. On se rappelle que Netflix a annoncé plus tôt cette année son intention de couper court à la pratique très répandue du partage de comptes sur sa plateforme.

Un forfait moins cher

Ça peut être le partage entre des parents et des enfants qui demeurent dans un appartement ailleurs au pays. Ça peut être des gens qui ont le même compte à la maison et au chalet. Ça peut être tout plein de gens qui « trichent » pour éviter de payer le plein prix d’un abonnement à Netflix, qui débutait à ce moment là à partir de 16,50$ par mois.

Astucieux, en bloquant le partage de comptes, Netflix a lancé un nouveau forfait moins cher. À 6$ par mois, on peut s’abonner à Netflix et visionner son contenu en plein HD. Il y a par contre de la publicité insérée de temps en temps. Et on ne peut pas télécharger de contenu pour le regarder hors ligne.

Il semble que la formule a touché la cible. Et Netflix est un peu victime de son succès, puisque même si le service compte plus d’abonnés, ses revenus n’ont pas augmenté de la même façon. Ils sont passés de 7,97 milliards $US le trimestre d’avant à 8,19 milliards $US ce trimestre-ci. Son bénéfice a été de 1,49 milliard $US, contre 1,44 milliard $US trois mois plus tôt.

Bref, la formule est la bonne, mais la profitabilité ne suit pas… pour le moment, dit-on chez Netflix, car il reste encore du potentiel de croissance du côté de la publicité.

On verra bien si c’est le cas dans les prochains mois. On va aussi voir si Disney, Spotify et les autres vont suivre la voie tracée par Netflix pour accroître leur bassin d’abonnés.

Parions que ce sera le cas.