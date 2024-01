Les titres attendus en 2024 sur Xbox Series

En novembre 2023, les dernières consoles de Microsoft, la Xbox Series X et la Series S, ont célébré leur troisième anniversaire. Alors que l’année touchait à sa fin, l’industrie vidéoludique a tourné son attention vers les jeux très attendus prévus pour 2024. De nombreux jeux Xbox captivants, qu’il s’agisse d’exclusivités ou de titres multiplateformes majeurs, garantissent que les propriétaires de Xbox Series X/S auront de quoi occuper leur console.

Suite à une série d’acquisitions de studios de développement, la plus récente et la plus médiatisée étant l’achat d’Activision-Blizzard par Microsoft, la liste future des sorties exclusives sur les consoles Xbox semble prometteuse. Cependant, plusieurs exclusivités très attendues n’ont pas encore de fenêtres de sortie et ne devraient probablement pas figurer dans les sorties de 2024.

STAR WARS OUTLAWS

2024 – Massive Entertainment et Ubisoft s’efforcent de créer le premier jeu Star Wars en monde ouvert avec Star Wars Outlaws, prévu pour une sortie en 2024. Bien que l’étendue réelle de cet univers ouvert reste à découvrir, l’idée d’explorer une galaxie lointaine avec un vaisseau spatial et quelques compagnons suscite un grand intérêt. Ce jeu d’aventure à la troisième personne suit Kay Vess, créant une “fantaisie de hors-la-loi escroc”, où les joueurs sont chargés de naviguer dans le monde clandestin de la franchise, impliquant des interactions directes avec divers syndicats du crime notoires.

STALKER 2

2024 – STALKER 2 a connu des difficultés de développement en raison de la guerre en Ukraine, où le studio GSC Game World est basé. Le jeu, fortement inspiré du roman “Pique-nique au bord du chemin” d’Arkady et Boris Strugatsky et du film “Stalker” d’Andrei Tarkovsky, se déroule dans la Zone d’Exclusion de Tchernobyl après une deuxième catastrophe fictive en 2006. Présenté comme un jeu de tir d’horreur et de survie, STALKER 2 permet aux joueurs d’incarner un Stalker explorant la Zone et ses phénomènes étranges, avec une sortie prévue au premier trimestre de 2024.

SKULL AND BONES

16 février 2024 – Le développement de Skull and Bones d’Ubisoft a traversé des épreuves considérables depuis ses débuts en 2013 en tant qu’extension d’Assassin’s Creed 4: Black Flag. Après une décennie de travail, la sortie de Skull and Bones est enfin prévue pour le 16 février 2023. Plongé dans l’Âge d’or de la piraterie dans l’océan Indien, le jeu promet aux joueurs une grande liberté de personnalisation et de possibilités de gameplay. Que ce soit en solo ou en mode multijoueur en ligne, il reste à voir si Skull and Bones pourra offrir un jeu de pirates captivant après une si longue période de développement, mais il est indubitablement l’une des sorties Xbox les plus attendues du début de 2024.

SUICIDE SQUAD: KILL THE JUSTICE LEAGUE

2 février 2024 – Suicide Squad: Kill the Justice League représente un virage inattendu de la part du développeur Rocksteady Studios, abandonnant les mécaniques de combat et de furtivité influentes de la série Batman: Arkham au profit d’un jeu de tir à la troisième personne intense. Jouable en solo ou en coopération en ligne, Suicide Squad: KTJL voit l’équipe éponyme envoyée à Metropolis pour – comme son nom l’indique – éliminer la Justice League, désormais sous le contrôle de Brainiac. Prévu pour le 2 février, le prochain jeu de Rocksteady a suscité des critiques préalables pour son changement de gameplay inattendu et certains éléments indésirables rappelant les jeux en service continu. Cependant, la prémisse est intrigante, et le gameplay semble très soigné dans les bandes-annonces récentes.

Senua’s Saga: Hellblade 2

2024 – Senua’s Saga: Hellblade 2 est prévu pour 2024. Bien que son prédécesseur, Hellblade: Senua’s Sacrifice, soit disponible sur plusieurs plateformes, Senua’s Saga: Hellblade 2 sera une exclusivité de la console Xbox suite à l’acquisition du développeur Ninja Theory par Microsoft en 2018. Le jeu a été initialement dévoilé aux côtés de la Xbox Series X/S, offrant un aperçu de la fidélité graphique possible dans la nouvelle génération de consoles. Hellblade 2 s’annonce toujours comme un jeu incroyablement cinématographique, et ce jeu d’aventure est destiné à être l’un des jeux les plus photoréalistes jamais sortis. Sa date de sortie est actuellement fixée à une date non spécifiée en 2024.

AVOWED

Le prochain RPG fantastique d’Obsidian Entertainment, Avowed, a suscité de nombreuses comparaisons avec Skyrim, mais il devrait offrir une expérience plus ciblée, s’appuyant sur les forces d’Obsidian en matière de développement de scénarios axés sur les personnages. Avowed n’a pas de fenêtre de sortie plus précise que quelque part en 2024, mais on sait depuis un certain temps que le jeu se déroulera dans Eora, le cadre de la série Pillars of Eternity CRPG d’Obsidian. Les deux jeux Pillars sont salués pour leur écriture et leur construction de monde, ce qui confère à Avowed un potentiel latent important, en plus de son passage à une perspective à la première personne.

DRAGON’S DOGMA 2

22 mars 2024: Dragon’s Dogma 2 est une autre suite très attendue qui devrait sortir en 2024 (le 22 mars, pour être précis), une suite à Dragon’s Dogma de 2012 et à sa version améliorée, sous-titrée Dark Arisen. La série raconte l’histoire cyclique de l’Élu, choisi pour affronter un dragon qui semble annoncer la fin du monde. RPG fantastique à la troisième personne, Dragon’s Dogma 2 tentera de se démarquer de son prédécesseur grâce à un gameplay émergent, des ennemis grimpables et une magie dynamique et puissante. Il mettra également en avant un système multijoueur asymétrique fascinant, où des Pawns personnalisables provenant des mondes d’autres joueurs sont invoqués pour aider, avec les connaissances qu’ils ont acquises en quêtant dans leur propre royaume.